Україна погодила нову програму з МВФ на $8,1 млрд: які податки зростуть

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 лютого 2026, 8:42

Україна погодила нову програму з МВФ на $8,1 млрд: які податки зростуть

Україна взяла на себе низку зобов'язань у рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду загальним обсягом 8,1 мільярда доларів. Опублікований меморандум містить чіткий графік виконання попередніх заходів та структурних маяків на 2026 рік, які охоплюють податкову політику, банківський сектор, енергетику та державне управління. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк 27 лютого.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив нову фінансову програму для України загальним обсягом 8,1 мільярда доларів, із яких перші 1,5 мільярда доларів надійдуть як початковий транш.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Виконані попередні заходи

Для затвердження нової програми уряд України вже виконав три ключові умови:

  • Ухвалено державний бюджет на 2026 рік, який відповідає параметрам програми МВФ.
  • Видано постанову, яка забезпечує рівні умови для платників податку на додану вартість (ПДВ) під час участі в державних закупівлях.
  • До парламенту подано законопроєкт зі змінами до Кодексу законів про працю, який оновлює поняття «трудових відносин» відповідно до міжнародних стандартів.

Фіскальна політика та митниця

Найбільший блок зобов'язань стосується збільшення надходжень до державного бюджету. До кінця березня 2026 року парламент має ухвалити комплексний пакет податкових заходів на 2026−2027 роки. Він передбачає запровадження податків для цифрових платформ, скасування пільги на імпортні посилки до 150 євро, встановлення постійної ставки військового збору на рівні 5%, а також скасування з 2027 року пільги з ПДВ для ФОПів, чий дохід перевищує оновлений ліміт (до 4 млн грн). У цей же термін має бути призначений постійний голова Державної митної служби.

До кінця червня уряд зобов'язаний подати до парламенту зміни до Податкового кодексу для узгодження правил трансфертного ціноутворення зі стандартами ОЕСР та імплементації європейських норм проти ухилення від сплати податків (ATAD). До кінця грудня планується розробити архітектуру централізованої бази даних, яка об'єднає інформацію податкової та митниці.

Банківський та фінансовий сектори

Програма передбачає постійну вимогу: держава більше не витрачатиме фінансові ресурси на докапіталізацію несистемних державних банків. Якщо такий банк порушить вимоги регулятора, його передадуть до Фонду гарантування вкладів для виведення з ринку.

Графік змін у фінансовому секторі включає:

  • Лютий: впровадження рекомендацій для вдосконалення процесу відбору кандидатів до наглядових рад держбанків.
  • Червень: затвердження оновленої стратегії управління державними банками. Документ має враховувати плани щодо їхньої приватизації та механізми поширення державних гарантій за вкладами на всі мажоритарні системні держбанки. Також має запрацювати система нагляду за ризиками, пов'язаними з критично важливими підрядниками на фінансовому ринку.
  • Грудень: реформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Зміни до законодавства впровадять дворівневу структуру управління з наглядовою радою та чітким розподілом обов'язків.

Енергетика, антикорупція та держуправління

До кінця червня 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має випустити нові нормативні акти для запровадження ризик-орієнтованої перевірки декларацій. Пріоритетом стануть топпосадовці у сферах із найвищим корупційним ризиком.

До кінця липня уряд має опублікувати технічний аналіз витрат в енергетичному секторі (електроенергія, газ, тепло). Документ повинен містити фінансово стійкі сценарії поступового переходу до економічно обґрунтованих тарифів, передбачивши при цьому механізми захисту для вразливих категорій споживачів.

Крім того, до кінця грудня має завершитися процес призначення всіх членів ради Рахункової палати виключно з числа кандидатів, які пройшли попередню перевірку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
neverice
neverice
27 лютого 2026, 8:59
#
Пруфи? 5% військового збору «назавжди» виглядає відвертою брехнею. Інші пункти, принаймні про «податок на олх» через місяць, також нереально. В офіційному пресрелізі МВФ такого немає.
+
+57
Moonlighter
Moonlighter
27 лютого 2026, 10:05
#
Нагадайте, коли в Україні щось робили в кращу сторону? Звісно 5% ніхто відміняти не буде. І звісно цей податок іде в загальну скарбницю, а не на спец рахунки.
+
0
neverice
neverice
27 лютого 2026, 11:50
#
Тут питання в іншому — правду каже депутат, чи бреше. Це офіційна особа вищого рівня. І які будуть наслідки, якщо раптом він «допустив неточність»? В часи маніпуляцій, пропаганди, хайпу та памʼяті людей у два дні це надзвичайно важливо. Хто перевірить його заяви? Хто хоча б згадає про його заяви?
+
+87
zevs1
zevs1
27 лютого 2026, 9:38
#
Взять кредит у МВФ чтобы уничтожить остатки своей экономики
Это же кем надо быть чтобы такое чудить.
+
+15
BatonUA
BatonUA
27 лютого 2026, 11:44
#
НБУ спалить ці гроші на підтримку гривні за два або три місяці,а віддавати будуть три покоління.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Moonlighter и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами