МВФ погодив виділення Україні траншу без виконання однієї з умов програми — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та уряд України досягли угоди, яка відкриває шлях до виділення Києву чергового траншу кредиту в розмірі майже $700 млн. Фінансування буде виділено незважаючи на невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро . Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Зазначається, що офіційне оголошення про досягнення компромісу може відбутися найближчим часом, після чого угоду має затвердити Рада директорів Фонду.

Цей компроміс став результатом кількатижневих переговорів під час місії МВФ. У підсумку Фонд погодився дозволити Україні відтермінувати виконання вимоги щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок до липня. Наступний перегляд програми МВФ запланований на вересень.

Варто зазначити, що це вже не перше послаблення від МВФ: раніше Києву дозволили відкласти іншу фіскальну вимогу — запровадження ПДВ для певних категорій самозайнятих підприємців (ФОПів), яке мало відбутися ще до квітня.

Реакція інвесторів

На тлі новин про погодження траншу українські доларові облігації України з погашенням у 2034 році зросли майже до 70 центів за долар номіналу, тоді як у березні вони торгувалися на рівні 52 центів.

Програма EFF

Нова чотирирічна програма EFF на $8,1 млрд була затверджена наприкінці лютого 2026 року, а перший транш на $1,5 млрд Україна отримала у березні.

Програма EFF передбачає надання Україні чотирьох траншів у 2026 році на загальну суму $3,83 млрд. Зокрема, у червні та вересні країна має отримати по $686 млн, а в грудні — $960 млн.

У 2027 році заплановано два транші — у червні та грудні по $880 млн кожен.

У 2028 році також передбачено два транші: $440 млн у червні та $470 млн у грудні.

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Передісторія

6 травня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Парламенту ухвалити за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д, а також ухвалити у другому читанні проєкт закону № 12360.