Українців попередили про нову хвилю подорожчання продуктів: коли чекати зростання цін

В Україні прогнозують суттєве зростання цін на продовольчому ринку, яке розпочнеться восени, а піку досягне взимку. Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі» заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

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За словами експерта, головним тригером майбутнього подорожчання продуктів є зростання виробничих витрат в аграрному секторі. Дрібні та середні вітчизняні фермери змушені були закуповувати мінеральні добрива та пальне за суттєво вищими цінами. Це автоматично закладається у собівартість продукції та неминуче відобразиться на цінниках у магазинах вже найближчої осені.

Крім того, Кущ попередив, що найбільш відчутний удар по цінах в аграрному секторі може припасти на зиму наступного року, особливо якщо збережеться висока вартість нафти та напружена ситуація на Близькому Сході.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними Держстату, у травні 2026 року інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі та до 0,9% — у місячному. Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2026 року.