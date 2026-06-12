Ціни на пальне продовжують знижуватися: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 12 червня

На українських АЗС продовжують знижуватися ціни на пальне. У п'ятницю, 12 червня, бензин А-95, дизель та автогаз подешевшали ще на кілька копійок, тоді як вартість бензину А-92 не змінилася. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».