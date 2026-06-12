На українських АЗС продовжують знижуватися ціни на пальне. У п'ятницю, 12 червня, бензин А-95, дизель та автогаз подешевшали ще на кілька копійок, тоді як вартість бензину А-92 не змінилася. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
12 червня 2026, 14:01
Ціни на пальне продовжують знижуватися: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 12 червня
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Середні ціни на пальне станом на 12 червня
Наразі середня вартість пального в країні становить:
- Бензин А-95 преміум продемонстрував символічне зниження на 1 копійку. Цого середня ціна зафіксувалася на рівні 78,74 грн/л.
- Бензин А-95 подешевшав на 4 копійки до 75,18 грн/л.
- Бензин А-92 за добу не змінився в ціні і продовжує коштувати в середньому 69,71 грн/л.
- Дизельне пальне втратило ще 11 копійок. Літр дизеля на заправках у середньмоу коштує 82,76 грн.
- Автогаз скинув 9 копійок. Його середня вартість закріпилася на відмітці 44,70 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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