26 лютого 2026, 12:07

В Україну зайде Bank Gospodarstwa Krajowego: Рада дала добро

26 лютого Верховна Рада ратифікувала Угоду з Польщею, яка дозволяє діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

26 лютого Верховна Рада ратифікувала Угоду з Польщею, яка дозволяє діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ратифікацію Угоди з Польщею підтримав 261 народний депутат.

Що відомо про Угоду

2 лютого у Верховній Раді було зареєстровано новий законопроєкт №0363 про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.

Ратифікація Угоди відкриє правові підстави для повноцінної роботи польського державного банку розвитку на території України. Йдеться про надання фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів з відновлення та розвитку держави.

Як працюватиме банк

Згідно з пояснювальною запискою, BGK зможе надавати Україні позики, кредити, гарантії, гранти та інші фінансові інструменти. Допомога може спрямовуватися як Уряду України та органам місцевого самоврядування, так і державним та приватним компаніям. Фінансування здійснюватиметься в євро, доларах США або інших валютах.

У самій Угоді детально прописані права Bank Gospodarstwa Krajowego та перелік дозволених видів діяльності в Україні, що дає чітке розуміння масштабів та меж його роботи на території країни.

Зокрема, передбачено, що BGK має право здійснювати будь-яку діяльність, необхідну для виконання своїх проєктів, вести переговори та укладати будь-які види контрактів або угод, приймати та надавати гарантії, контргарантії або поручительства, а також наймати працівників з українським, польським або іншим громадянством відповідно до національного законодавства сторін, що забезпечує гнучкість та ефективність роботи банку.

Водночас надходження гарантій та резервних акредитивів, які слугують фінансовою гарантією, виданою BGK в Україні, при цьому ризик покривається такими організаціями, як Європейська Комісія та/або Міністерство фінансів Польщі, визнається прийнятною заставою з коефіцієнтом ліквідності 1,0 для визначення кредитного ризику за активними банківськими операціями українських банків, що створює додаткову фінансову надійність для української банківської системи.

У свою чергу, гарантії, кредити та позики, надані BGK у межах цієї діяльності, а також інші банківські операції, що здійснюються з метою підтримки відновлення та розвитку України, враховуються Національним банком України при розрахунку пруденційних нормативів відповідно до положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року та внесених змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012, що забезпечує прозорість та відповідність міжнародним стандартам.

Крім того, Угода визначає дозволені види діяльності BGK, що включають надання фінансової допомоги у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії в євро, доларах США або іншій валюті, як Уряду України, так і будь-яким державним установам, зокрема муніципалітетам, а також державним або приватним компаніям, що розширює можливості банку у підтримці різних секторів економіки.

Банк також може надавати технічну допомогу та гранти, включаючи навчання та розбудову потенціалу державних і приватних суб'єктів господарювання, фінансово-банківських установ, а також національних, іноземних чи міжнародних асоціацій і організацій, які надають таку допомогу суб'єктам господарювання, що є резидентами України та діють відповідно до її законодавства, що сприяє посиленню компетенцій і розвитку фінансового та інституційного секторів країни.

Окрім цього, BGK має право надавати безумовні, безвідкличні гарантії на першу вимогу банкам, що діють на території України. Це створює додаткові гарантії стабільності та підтримки для українського фінансового сектору в процесі відновлення економіки та реалізації інвестиційних проєктів, забезпечуючи комплексну підтримку для відбудови та розвитку держави.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають EconomistPetya, messenger и 60 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
