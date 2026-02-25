Приплив прямих іноземних інвестицій у 2025 році скоротився на 43,3% — Гетманцев

За результатами 2025 року приплив прямих іноземних інвестицій склав $2,279 млрд, що на 43,3% менше, ніж у 2024 році ($4,018 млрд). Про це пише в телеграм каналі Голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дані компанії KPMG в Україні.

⁨Протягом 2025 року на ринку злиття та поглинання в Україні було проведено 63 угоди, вартість кожної з них — понад 5 млн дол. Це на 26% більше, ніж у 2024 році. Тоді в Україні уклали 50 M&A угод.

Вартість угод

Розголошена вартість таких угод збільшилась до 1,2 млрд доларів США (за рік +17%). При цьому середня вартість кожної M&A угоди складає 34 млн дол. У 2024 році цей показник складав 33 млн дол.

У 2025 році експерти KPMG виділили такі M&A угоди:

МХП придбала 92% частки в іспанській харчової компанії Uvesa ($300 млн);

«Київстар» придбав сервіс виклику авто Uklon ($155 мл);

Глобальна агропродовольчою компанія Bunge придбала 85% в статутному капіталі Вінницького олієжирового комбінату (ViOil) ($138 млн)

У яких галузях найбільше злиттів та поглинань

Найбільш активно інвестори проводили злиття та поглинання у таких галузях як агросектор, ІТ, нерухомість, будівництво, енергетика, ЖКГ — на них прийшлося до 71% від кількості усіх проведених угод 2025 року (рік тому — 66%), а ще — до 85% від загальної розголошеної вартості угод (рік тому — 65%). Також експерти вважають перспективними галузями для інвестування у майбутньому — ОПК, логістику та енергетику.

Угоди іноземних інвесторів

На українському M&A ринку іноземці традиційно проводять угоди з обережністю.

Так, у 2025 році іноземні інвестори закрили лише 13 договорів із 63 угод (розголошена вартість — $232 млн). Водночас українські інвестори виявляли зацікавленість у придбанні іноземних активів: протягом 2025 року було проведено 10 угод (розголошена вартість — $329 млн).

Приплив прямих іноземних інвестицій

«На жаль, іноземні інвестиції в українські активи скорочуються, однак все ж іноземний капітал зацікавлений у придбанні перспективних бізнес-проектів. Гарним прикладом в цьому може стати одна з ключових угод минулого року: придбання глобальною агрокомпанією Bunge 85% статутного капіталу комбінату ViOil за 138 млн дол.

Ключова умова для збільшення кількості M&A угод, у тому числі, з-за кордону, — досягнення стабільного та довготривалого миру. Проте для того, щоб в майбутньому інвестиції в Україну суттєво зростали, потрібно уже зараз системно покращувати інвестиційний ландшафт.

Для цього треба зосередитися на відновленні та відбудові інфраструктури, будівництві житла, масштабуванні програм доступного кредитування для бізнесу, особливо прифронтового, подальшому масштабуванні програм страхування військових ризиків тощо", — підсумував Гетманцев.