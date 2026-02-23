Вперше з моменту запуску у 2017 році monobank змінив тарифи на IBAN-перекази. Відтепер усі платежі за реквізитами IBAN з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії — незалежно від суми. Про це написав Олег Гороховський в телеграм-каналі.

Скасування тарифів

«Раніше безкоштовними були перекази до 10 000 грн. За операції понад цю суму стягувалася комісія 0,5% з власних коштів клієнта. Такий підхід пояснювався тим, що на старті проєкту великі IBAN-платежі були поодинокими, і тарифна модель формувалася під іншу структуру трансакцій. Тепер банк повністю скасовує цю комісію», — написав Гороховський.

За його словами, комісія за великі IBAN-перекази приносила банку понад 200 млн грн на рік. Водночас у компанії заявляють, що відмова від цього доходу — свідоме рішення на користь покращення умов для клієнтів і підвищення конкурентності на ринку.

Нові умови набули чинності відсьогодні та застосовуються до всіх IBAN-платежів з власних коштів клієнтів.