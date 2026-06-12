Реформа ЗСУ: нові контракти із зарплатою до 460 тисяч, автопереведення та терміни служби

Міністерство оборони України оголосило про запуск реформи військової служби. Перший етап змін передбачає нові умови контрактів, визначення чітких термінів служби, а також підвищені виплати для військовослужбовців бойових підрозділів.

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Нові контракти з чіткими термінами служби

«Українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після яких гарантовано отримають право на відстрочку», — йдеться у повідомленні.

Найбільші виплати передбачено для піхотних посад на передовій. Детальні умови — за посиланням.

Піхотно-штурмовий контракт

Цей контракт передбачає службу на посадах піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших, відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.

Передбачено такі терміни служби:

14 місяців — для цивільних;

10 місяців — для чинних військових;

6+ місяців — для військових, звільнених зі служби під час дії особливого періоду.

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць. Максимальна сума — не більше 460 000 гривень.

Виплати складаються з двох частин — «базова ставка» 20 000 гривень + додаткові винагороди за принципом «10/20/40».

Додаткові винагороди:

10 000 гривень на день — за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;

20 000 гривень — за один день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація та повернення своїх позицій);

40 000 гривень — за один день штурмових дій із просуванням вперед.

Ці додаткові нагороди також поширюються на захисників, які виконують бойові завдання з утримання й штурму позицій, перебувають на позиціях, але не підписали контракти.

Для підтвердження перебування військових у конкретний час на конкретних локаціях застосовуватиметься mission control.

Якщо військовослужбовець на піхотно-штурмовому контракті тимчасово перебуває в тилу — у відрядженні або відпустці — до «бази» додатково доплачується 10 000 гривень. Отже, він отримуватиме від 30 000 гривень на місяць.

Бойовий контракт

Розрахований на пілотів БпЛА, операторів наземних роботизованих комплексів (НРК), фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилеристів тощо. Термін контракту — 24 місяці.

Щодо виплат: чим ближче військовий до першої лінії, тим більша в нього зарплата. Мінімально — 30 000 гривень, максимально — 120 тисяч гривень на місяць.

Виплати складаються з «базової ставки» 20 000 гривень і додаткових винагород за виконання бойових (спеціальних) завдань.

Додаткові винагороди на місяць:

30 000 гривень — на посадах управління і забезпечення;

50 000 гривень — на командних пунктах;

100 000 гривень — в бою.

Якщо військовий на бойовому контракті тимчасово перебуває у відрядженні або відпустці, до «базових» доплачується 10 000 гривень, і він отримує мінімум 30 000 гривень на місяць.

Якщо він виконує бойові завдання на першій лінії, додаткові винагороди розраховуються теж за принципом «10/20/40».

Базовий контракт

Передбачений для посад поза бойовими частинами. Укладається на термін 24 місяці.

Українські військові на цьому контракті отримуватимуть не менше 30 000 гривень на місяць.

Виплати складаються з «базової ставки» 20 000 гривень і додаткових винагород за виконані бойові завдання.

За службу в тилу виплачується «база» + 10 000 гривень.

За бойові завдання в штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях — додаткові виплати. Максимально — до 120 000 гривень на місяць, як на бойовому контракті.

Під час виконання бойових завдань на першій лінії надбавки розраховуються, як у піхотно-штурмовому контракті. Також є можливість перевестись на бойовий чи піхотно-штурмовий контракти.

Додаткові виплати за новими контрактами

Для військовослужбовців передбачені винагороди:

100 000 гривень — за кожного ворога, взятого в полон;

15 000 гривень — за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.

Захисники, які в перший раз укладають контракт, отримуватимуть виплату в діапазоні 27 000−33 000 гривень, залежно від військового звання.

Також раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.

Важливо. Для випускників військових навчальних закладів, які після випуску ще не відслужили обов’язковий термін за першим контрактом, нові контракти укладаються на строк, не менший за той, що залишився.

Відстрочки після контракту

Нові контракти мають чіткі терміни служби з правом на відстрочку, щоб нарешті на тривалий час повернутися до своїх родин.

Тривалість відстрочки розраховується за принципом «чим довше воював — тим довша відстрочка».

Контракти на 6+, 10 та 14 місяців

Надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби:

+3 місяці — за кожен місяць виконання бойових завдань;

+6 місяців — за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;

+1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Наприклад, якщо цивільний підписав контракт на 14 місяців, з них 10 місяців провів на бойових, то в результаті матиме право на трирічну відстрочку.

Якщо чинний військовослужбовець підписав контракт на 10 місяців, 2 місяці провів на бойових, а до того мав 2 роки служби з 2022 року, то матиме право на дворічну відстрочку (6 місяців гарантовано + 6 місяців за бойові + 1 рік за попередні роки).

Контракти на 24 місяці

Теж надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. З урахуванням участі в бойових діях і загального терміну служби:

+1 день — за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав.

Автоматичні переведення в межах корпусу через «Армія+»

Трансформація Сил оборони передбачає новий механізм переведення військовослужбовців ЗСУ один раз на рік у межах оперативного підпорядкування — тобто в межах сектору відповідальності цього корпусу.

Алгоритм переведення між підрозділами через «Армія+»

Новий порядок поширюватиметься на військовослужбовців, які одночасно відповідають усім таким умовам:

мають військове звання до старшого сержанта включно;

не обіймають посад офіцерського складу;

проходять службу у військовій частині, що входить до складу корпусу або тимчасово передана в підпорядкування командиру корпусу;

обирають для переведення частину в межах одного району (сектору) відповідальності того самого корпусу.

Військовослужбовці, чиї частини не входять у сектори відповідальності корпусів ЗСУ, під дію цього порядку не підпадають.

Функціонал запрацює протягом тижня в застосунку «Армія+».

Бета-тест розпочнеться в окремих корпусах, після чого рішення буде масштабовано на всі Сили оборони.

Тимчасове вікно для добровільного повернення із СЗЧ у новий спосіб

Трансформація Сил оборони дозволить військовослужбовцям, у яких зафіксували СЗЧ до дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України, добровільно повернутися у стрій впродовж 100 днів за новою процедурою.

«Держава відкриває шлях назад для тих, хто залишив службу, — без батальйонів резерву (БРЕЗи), складної бюрократії, з можливістю самостійно обрати підрозділ із визначеного списку завдяки оновленому функціоналу застосунку «Армія+», — йдеться у повідомленні.

100 днів на спрощене повернення із СЗЧ

Механізм починає діяти з дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України.

На першому етапі ним можуть скористатися військовослужбовці:

Збройних Сил України;

Державної спеціальної служби транспорту України.

Національна гвардія України доєднається до цього механізму згодом.

Повернутися можна в межах тієї структури, з якої військовослужбовець вчинив СЗЧ (наприклад, із ЗСУ — лише у ЗСУ). Перевірка рапортів здійснюється цифровими засобами та триває не більше 7 календарних днів.

Механізм повернення із СЗЧ за новими правилами

Оновлений механізм діятиме впродовж 100 днів з моменту набрання чинності Постанови КМУ.

Ті, хто не скористається цим шансом, зможуть повернутися за старою процедурою, що на практиці означає довші процеси через батальйони резерву, суди і тривале очікування на відновлення виплат.

Повернення із СЗЧ до одного з топ-50+ підрозділів

Для повернення можна обрати один із 55 підрозділів — найбільш ефективних у рейтингу єБалів системи ситуаційної обізнаності Delta. Перелік буде доступний в Армія+.

Для повернення до служби потрібно подати рапорт одним із цих способів:

через застосунок «Армія+»;

до 1-го або 2-го Центру рекрутингу ЗСУ (лише для ЗСУ);

безпосередньо до обраної частини (для ЗСУ та ДССТ).

Для військовослужбовців Національної гвардії України можливість подати рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ запрацює найближчими днями.

Контактувати з попереднім підрозділом не потрібно. З моменту подання рапорту до заходу на посаду надається підтримка та індивідуальний супровід на всіх етапах.

Зокрема, на шляху до нового місця служби в застосунку «Армія+» відображатиметься статус «У дорозі» для підтвердження повернення на службу (на блокпостах тощо).

Грошове та речове забезпечення відновлюються в день зарахування військовослужбовця до списків особового складу нової військової частини. Продовольче забезпечення відновлюється одразу в день прибуття до військової частини.

Протягом 6 місяців після зарахування до нового підрозділу військовослужбовця не можуть перевести без письмової згоди.