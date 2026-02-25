Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт про «податок на OLX»

Верховна Рада знову зняла з порядку денного урядовий законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ, відомий як «податок на OLX». Знову не вистачило голосів. Про це повідомляє заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«Зняли з порядку денного законопроєкт про оподаткування платформ», — написав Железняк.

Нагадаємо

11 лютого Верховна Рада з третьої спроби зняла з порядку денного урядовий законопроект № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ.

Наприкінці літа Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет. Новий податок буде стягуватися з кожної операції на онлайн-платформах.

Законопроєкт № 14025, внесений прем'єркою Свириденко, зобов’яже всіх повнолітніх користувачів цифрових платформ декларувати доходи. Йдеться про OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork та інші сервіси.

Позиція Гетьманцева

Голова Податкового комітету Гетманцев заявив, що чинна з 2010 року норма передбачає оподаткування доходів від продажу майна фізичними особами, включно з уживаними речами. Для врегулювання ситуації запропоновано законопроєкт. Допоки його не буде прийнято, Гетманцев радить ДПС «прийти до тями» і відчепитися від простих людей

Голова «податкового» Комітету В Р Данило Гетманцев повідомив, що норма про те, що обкладається податком все, що продають люди, навіть вживані речі, діє з 2010 року.

Для того, аби цього не було, народні депутати рекомендували ВР прийняти законопроєкт, який: вводить пільгу на всі продажі в розмірі 2000 євро на рік на людину і знижену ставку — у 5% - на все, що понад.

Він вказує, що це є також маяком МВФ.

Голова Комітету обурюється, що у ВР вже півроку зривають прийняття цього законопроєкту, вигадуючи надумані приводи.

А поки… поки податкова вирішила розіслати «листи щастя» людям, які продають власні вживані речі, і навіть за найсміливішими оцінками не є і не можуть бути прихованими підприємцями.