Верховна Рада знову зняла з порядку денного урядовий законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ, відомий як «податок на OLX». Знову не вистачило голосів. Про це повідомляє заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт про «податок на OLX»
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Зняли з порядку денного законопроєкт про оподаткування платформ», — написав Железняк.
Нагадаємо
11 лютого Верховна Рада з третьої спроби зняла з порядку денного урядовий законопроект № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ.
Наприкінці літа Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет. Новий податок буде стягуватися з кожної операції на онлайн-платформах.
Законопроєкт № 14025, внесений прем'єркою Свириденко, зобов’яже всіх повнолітніх користувачів цифрових платформ декларувати доходи. Йдеться про OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork та інші сервіси.
Позиція Гетьманцева
Голова Податкового комітету Гетманцев заявив, що чинна з 2010 року норма передбачає оподаткування доходів від продажу майна фізичними особами, включно з уживаними речами. Для врегулювання ситуації запропоновано законопроєкт. Допоки його не буде прийнято, Гетманцев радить ДПС «прийти до тями» і відчепитися від простих людей
Голова «податкового» Комітету
Для того, аби цього не було, народні депутати рекомендували ВР прийняти законопроєкт, який: вводить пільгу на всі продажі в розмірі 2000 євро на рік на людину і знижену ставку — у 5% - на все, що понад.
Він вказує, що це є також маяком МВФ.
Голова Комітету обурюється, що у ВР вже півроку зривають прийняття цього законопроєкту, вигадуючи надумані приводи.
А поки… поки податкова вирішила розіслати «листи щастя» людям, які продають власні вживані речі, і навіть за найсміливішими оцінками не є і не можуть бути прихованими підприємцями.
Коментарі - 7
І податкова не матиме змоги розсилати листи щастя за продаж бу носків. А вже моніторингом, збором інформації з онлайн платформ та іншими складними речами займайтесь вже в рамках інших законів, над якими треба багато і довго працювати.
где прописана льгота на все продажи в размере 2000 евро в год на человека
и пониженная ставка в 5% на все, что свыше — продолжает действовать норма
о налогообложении таких доходов по стандартной ставке НДФЛ в 18%.
Отдельное спасибо им за такую заботу о доходах населения.
ВЕДЬ!!! уважаемый «гаслометный» эксперт забыл, что еще в 2014 году, после прихода к власти «рехформаторов» и подписания «ассоциации Украины и ЕС, одно из требований ЕС (согласно «ассоциации») было РЕФОРМИРОВАНИЕ !!! налоговой политики (принятие нового налогового кодекса) и более глубоко интегрирования таможенного законодательства нормам ВТО (принятие нового таможенного законодательства)…
Только, уважаемые этим «экспертом — горлопаном» реформаторы, начали «рехформы» с узаконивания гос коррупции через систему зарплат и пенсий прописанных в профильных новых законах… А «эксперт надувая «экспертные» щеки хлопал от радости в ладоши! А теперь …ай -ай не такие налоговые нормы… Тем более …комментарий депутата железняка… которого подкармливал деньгами нынешний хозяин «минфин».
и даже по самым смелым оценкам не являются и не могут быть скрытыми предпринимателями.»
Налоговая работает в рамках действующего законодательства, а сейчас все доходы от продажи
личного имущества, кроме авто и недвижимости, должны облагаться НДФЛ — и это придумала
не налоговая, а депутаты ВРУ предыдущих созывов.