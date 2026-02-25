Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
25 лютого 2026, 11:58

Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт про «податок на OLX»

Верховна Рада знову зняла з порядку денного урядовий законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ, відомий як «податок на OLX». Знову не вистачило голосів. Про це повідомляє заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада знову зняла з порядку денного урядовий законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ, відомий як «податок на OLX».

«Зняли з порядку денного законопроєкт про оподаткування платформ», — написав Железняк.

Нагадаємо

11 лютого Верховна Рада з третьої спроби зняла з порядку денного урядовий законопроект № 14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ.

Наприкінці літа Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет. Новий податок буде стягуватися з кожної операції на онлайн-платформах.

Законопроєкт № 14025, внесений прем'єркою Свириденко, зобов’яже всіх повнолітніх користувачів цифрових платформ декларувати доходи. Йдеться про OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork та інші сервіси.

Позиція Гетьманцева

Голова Податкового комітету Гетманцев заявив, що чинна з 2010 року норма передбачає оподаткування доходів від продажу майна фізичними особами, включно з уживаними речами. Для врегулювання ситуації запропоновано законопроєкт. Допоки його не буде прийнято, Гетманцев радить ДПС «прийти до тями» і відчепитися від простих людей

Голова «податкового» Комітету В Р Данило Гетманцев повідомив, що норма про те, що обкладається податком все, що продають люди, навіть вживані речі, діє з 2010 року.

Для того, аби цього не було, народні депутати рекомендували ВР прийняти законопроєкт, який: вводить пільгу на всі продажі в розмірі 2000 євро на рік на людину і знижену ставку — у 5% - на все, що понад.

Він вказує, що це є також маяком МВФ.

Голова Комітету обурюється, що у ВР вже півроку зривають прийняття цього законопроєкту, вигадуючи надумані приводи.

А поки… поки податкова вирішила розіслати «листи щастя» людям, які продають власні вживані речі, і навіть за найсміливішими оцінками не є і не можуть бути прихованими підприємцями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 7

Коментарі - 7

+
0
Lololoq
Lololoq
25 лютого 2026, 12:11
#
Да ладно, только с третьего раза? Услышали мнение обычных людей и побоялись голосовать за ЭТО? Мои поздравления обычному пиплу!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 лютого 2026, 12:18
#
А что по этому поводу думает самое авторитетное для редакции «минфин» …джерело… , депутат южанина?
+
+15
neverice
neverice
25 лютого 2026, 12:35
#
Бо не треба в один законопроєкт пхати все підряд. Якщо є бажання врегулювати норми оподаткування продажу б\у речей — врегулюйте. Нічого ж не заважає. Але без інтеграції з усіма концептуально новими нормами онлайн продажів.
І податкова не матиме змоги розсилати листи щастя за продаж бу носків. А вже моніторингом, збором інформації з онлайн платформ та іншими складними речами займайтесь вже в рамках інших законів, над якими треба багато і довго працювати.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 лютого 2026, 13:22
#
Благодаря депутатам вру, которые не желают принять законопроект,
где прописана льгота на все продажи в размере 2000 евро в год на человека
и пониженная ставка в 5% на все, что свыше — продолжает действовать норма
о налогообложении таких доходов по стандартной ставке НДФЛ в 18%.

Отдельное спасибо им за такую заботу о доходах населения.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 лютого 2026, 13:48
#
А в чем проблема???
ВЕДЬ!!! уважаемый «гаслометный» эксперт забыл, что еще в 2014 году, после прихода к власти «рехформаторов» и подписания «ассоциации Украины и ЕС, одно из требований ЕС (согласно «ассоциации») было РЕФОРМИРОВАНИЕ !!! налоговой политики (принятие нового налогового кодекса) и более глубоко интегрирования таможенного законодательства нормам ВТО (принятие нового таможенного законодательства)…
Только, уважаемые этим «экспертом — горлопаном» реформаторы, начали «рехформы» с узаконивания гос коррупции через систему зарплат и пенсий прописанных в профильных новых законах… А «эксперт надувая «экспертные» щеки хлопал от радости в ладоши! А теперь …ай -ай не такие налоговые нормы… Тем более …комментарий депутата железняка… которого подкармливал деньгами нынешний хозяин «минфин».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 лютого 2026, 13:31
#
«налоговая решила разослать „письма счастья“ людям, которые продают собственные вещи,
и даже по самым смелым оценкам не являются и не могут быть скрытыми предпринимателями.»

Налоговая работает в рамках действующего законодательства, а сейчас все доходы от продажи
личного имущества, кроме авто и недвижимости, должны облагаться НДФЛ — и это придумала
не налоговая, а депутаты ВРУ предыдущих созывов.
+
0
BIlE
BIlE
25 лютого 2026, 13:32
#
Моніка Левінскі… що з неї взяти
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
