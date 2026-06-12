Банк Японії підніме облікову ставку до максимуму за 31 рік

Наступного тижня Банк Японії планує підвищити облікову ставку з 0,75% до 1% — рівня, якого не було з 1995 року. Засідання завершиться 16 червня. Про це повідомляє сайт Japan Forward

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Регулятор зосередився на зростаючих інфляційних ризиках. Їх підживлюють одразу кілька факторів: енергетичний шок через близькосхідну війну, зростання імпортних витрат через слабку єну і напружений ринок праці.

Це підвищення стане першим з грудня і означає зміну підходу: від обережного демонтажу ультрам'яких стимулів попередньої епохи до традиційної ролі центробанку — боротьби з інфляцією. Банк Японії рухається в одному напрямі з іншими регуляторами: у четвер Європейський центральний банк також підвищив ставку на 25 базисних пунктів.

За прогнозами японських економістів, після червневого підвищення до 1% наступний крок станеться у четвертому кварталі: облікова ставка сягне 1,25%.

Ринки уважно стежитимуть за сигналами регулятора щодо темпів подальшого підвищення, адже надмірна обережність у риториці послабить єну і збільшить інфляцію ще більше. Нвпаки, надто жорстка позиція може перелякати ринки в умовах і без того високої невизначеності через близькосхідний конфлікт.

Єна вже торгується близько 160 єн за долар — рівень, який традиційно розглядається як сигнал для валютних інтервенцій. Підвищення ставки до 1% наближає її до нижньої межі нейтрального діапазону 1,1−2,5%, що само по собі є приводом для обережності у подальших кроках.

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