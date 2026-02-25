Бюджет в січні отримав 9,4 млрд грн податку на прибуток від банків — у 3 рази більше, ніж рік тому

Українські банки в січні 2026 року заробили 10,12 млрд грн. Це найслабший для січня результат з 2023 року. Бо виплатили судячи з всього податки на прибуток авансом. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Вплив податку на прибуток

За словами Шевчишина, найбільший вплив сформований податком на прибуток, який становив 21% від видатків. У січні банки заплатили державі 9,4 млрд грн — це майже в 3 рази більше, ніж рік тому (3,4 млрд грн). Та й взагалі дуже значна для січня сума. «Заплатили як за весь 1 квартал, таке враження, що платили авансом», — уточнив аналітик.

«Детальних звітів по банкам ще немає. Але якщо маємо такий авансовий результат, легко уявити, що мова йде про державні банки», — зазначає Шевчишин.

Найбільша стаття доходів банків — процентні доходи 40,48 млрд грн (73,7% від доходів), отримані за рахунок кредитування, а також отримання доходу від ОВДП та депозитних сертифікатів.

«Якщо податок на прибуток був авансовим, це відображення проблем з доходною частиною бюджету й податковими надходженнями. Це логічно в умовах блекаутів, відключень тепла, й взагалі сезонного січня. Але, проблеми можуть продовжитись. А от рішення по фінансуванню України досі немає (заблоковано Угорщиною й відсутністю голосування в Раді по маякам МВФ)», — підсумував аналітик.