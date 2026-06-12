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12 червня 2026, 12:30

Спекулянти тікають з ринку золота: ціни впали до 6-місячних мінімумів

Ринок дорогоцінних металів переживає непрості часи. Золото завершує поточний квартал із найгіршими показниками за останні десять років. Котирування впали до мінімумів, які не спостерігалися з 2025 року, а інвестори активно переглядають свої стратегії. Про це пише Financial Times .

Ринок дорогоцінних металів переживає непрості часи.

У четвер вартість тройської унції спускалася нижче за відмітку $4 022, що стало локальним мінімумом. Незважаючи на подальшу корекцію до $4085, загальна картина залишається негативною. З початку ескалації конфлікту на Близькому Сході метал втратив понад 20% своєї вартості.

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Головні драйвери падіння

Експерти виділяють кілька ключових факторів, які тиснуть на котирування:

  1. Зміна монетарної політики США. Очікування зниження відсоткових ставок змінилися прогнозами їхнього зростання на 25 базисних пунктів. Це зробило традиційно надійне золото менш привабливим проти державних облігацій.

  2. Втеча від ризиків. Як зазначає Пітер Кінселла з UBP, інвестори розпродають золото, щоб закрити маржинальні вимоги щодо інших збиткових позицій у своїх портфелях.

  3. Мега-IPO та дефіцит ліквідності. Розміщення акцій SpaceX, а також лістинги Anthropic та OpenAI відтягують на себе величезні обсяги вільних коштів. Інвестори прагнуть вийти в кеш або перекластися в акції компаній, які претендують на роль нових лідерів ринку.

  4. Роль регуляторів. Центральні банки ряду країн, включаючи Туреччину та росію, використовують золоті резерви як інструмент для стабілізації національних валют та поповнення бюджету, що збільшує пропозицію металу на ринку.

Ще півроку тому фізичний попит з боку роздрібних інвесторів підштовхував ціни нагору, але зараз ситуація кардинально змінилася. За даними Всесвітньої золотої ради (WGC), приплив капіталу в золоті ETF кардинально зменшився: за весняні місяці фонди втратили близько 55 тонн металу.

Чи є привід оптимізму?

Незважаючи на локальну кризу, на глобальному рівні золото зберігає статус ключового резервного активу. За даними ЄЦБ, за своєю вартістю золото вже обійшло казначейські облігації США у структурі резервів. Це говорить про те, що поки приватні інвестори панікують, великі гравці продовжують розглядати метал як фундамент своєї довгострокової фінансової безпеки.

Аналітики сходяться на думці: ринок зараз перебуває у фазі перегляду очікувань, де цінні метали на якийсь час поступилися місцем більш перспективним з точки зору ліквідності активів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
12 червня 2026, 13:15
#
Не здивуюсь, якщо кити скупують золото тихо дешево, а лохам парять «скидайте. скидайте»)))
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
12 червня 2026, 13:15
#
Купуйте гривню, овдп)
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