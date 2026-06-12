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12 червня 2026, 10:52

Індія обмежила продаж пального на заправках: не більше 200 літрів дизелю на день

Індія ввела обмеження на продаж бензину і дизельного палива на автозаправних станціях. Відтепер комерційним споживачам заборонено купувати пальне у роздрібних мережах, а добовий ліміт дизелю для одного клієнта або транспортного засобу становить 200 літрів. Про це повідомляє агенція Reuters.

Індія ввела обмеження на продаж бензину і дизельного палива на автозаправних станціях.

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Чому виникла проблема

Причина паливної кризи полягає в ціновій різниці між роздрібним і оптовим ринком. На заправках Делі дизель коштує 95,2 рупії за літр, тоді як для оптових покупців ціна становить 134,5 рупії. Держкомпанії свідомо утримували роздрібні ціни замороженими, щоб захистити звичайних споживачів від наслідків ближньосхідної кризи. Транспортні компанії і промислові підприємства це помітили і масово переключилися на роздрібні заправки.

Це привело до великих черг і дефіциту пального у регіонах країни. Держкомпанії зараз отримують збитки близько $104 млн на добу, щоб утримати роздрібні ціни стабільними. Такий темп не може тривати нескінченно.

Що передбачає урядовий указ

Міністерство нафти та природного газу Індії 11 червня видало терміновий наказ.

Його ключові положення:

  • добовий ліміт дизелю складає 200 літрів на одного клієнта або один транспортний засіб
  • комерційним споживачам заборонено купувати будь-яке пальне в роздрібних мережах
  • перепродаж придбаного пального суворо заборонений
  • влади індійських штатів зобов'язані боротися зі спекуляцією і несанкціонованим перерозподілом палива
  • обмеження діють 90 днів або до окремого указу

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Що відбувається з енергетикою Індії

Індія критично залежить від імпорту нафти: 85% усього споживання країна закуповує за кордоном, і майже половина цих поставок поставляється через Ормузьку протоку. Після початку американсько-ізраїльської військової кампанії проти Ірану наприкінці лютого і фактичного блокування Ормузу глобальні ціни різко зросли.

Уряд реагував послідовно: спочатку знизив акцизи на бензин і дизель, скоротивши їх на 10 рупій за літр, щоб захистити споживачів, а тепер вдався до обмежень продажу.

Індія наразі має запаси пального приблизно на 60 днів і запаси LPG на 45 днів. Офіційно уряд наполягає: дефіциту немає, ситуація під контролем. Але губернатор Резервного банку Індії Санджай Малхотра вже попередив, що якщо ціни на нафту залишатимуться високими, це позначиться на вартості логістики, продуктів харчування та авіаквитків.

Дилема, з якою зіштовхнувся уряд, є класичною: якщо утримувати ціни замороженими, держкомпанії зруйнуються. Якщо підняти — транспортні та логістичні витрати зростуть майже миттєво, потягнувши за собою ціни на продукти та промислові товари. Обмеження продажу — це лише спроба виграти час, не вдаючись до жодного з цих сценаріїв.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
12 червня 2026, 11:28
#
Пожимайте і далі ручку рижому чорту, лягайте під британію.тьху, раби ((
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