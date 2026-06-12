Депозитарій НБУ запускає «Кабінет клієнта»: що зміниться з 15 червня

Депозитарій Національного банку України з 15 червня 2026 року запускає онлайн-сервіс «Кабінет клієнта» — електронний канал для автоматизації взаємодії з учасниками ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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На першому етапі роботи сервісу клієнти матимуть доступ до інформації із системи «Депозитарій НБУ» в частині:

адміністративних даних клієнта та можливості їх оновлення;

оптимізації процесу автоматизованого формування листів/розпоряджень на основі розміщених в онлайн-сервісі «Кабінет клієнта» зразків документів;

консолідованих довідкових матеріалів щодо роботи в системі «Депозитарій НБУ».

Надалі планується поетапне розширення функціональних можливостей сервісу, ураховуючи користувацький досвід, відгуки та запити клієнтів для подальшого поліпшення взаємодії із системою депозитарного обліку депозитарію НБУ.

Під час створення нового сервісу депозитарій Нацбанку спирався на такі пріоритети:

забезпечення електронного доступу до адміністративної інформації щодо клієнтів із системи депозитарного обліку;

автоматизоване створення документів для взаємодії з депозитарієм НБУ.

«Також були враховані потреби клієнтів. Депозитарій НБУ проаналізував, зокрема, запити та відгуки клієнтів щодо заповнення окремих документів для управління рахунками в цінних паперах й взаємодії із системою „Депозитарій НБУ“ та провів додаткове опитування щодо допоміжних сервісів», — йдеться у повідомленні.