Ціни на нафту впали майже до двомісячного мінімуму

У п'ятницю, 12 червня, ціни на нафту впали більш ніж на 4%, досягнувши найнижчого рівня майже за два місяці. Ринок відреагував на повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп відмовився від планів завдати нових ударів по Ірану. Про це повідомляє Reuters.

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Динаміка цін

Станом на 11:57 ф'ючерси знизилися на $3,81 (4,22%) до $86,57 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) знизилася на $3,80 (4,33%) до $83,91. Обидва контракти були на найнижчому рівні з 17 квітня.

Переговори

У четвер, 11 червня, Трамп відмовився від нових ударів, заявивши, що переговори з Іраном просунулися, і мирна угода, яка знову відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, може бути підписана вже цими вихідними. Тегеран заявив, що ще не прийняв остаточного рішення, але значна частина угоди вже узгоджена.

Іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що остаточні переговори щодо меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) зі США будуть зосереджені на ядерних та економічних питаннях, але виключатимуть обговорення ракетної програми Ірану.

«Заголовки газет знову рухають ринок, оскільки зростає впевненість у тому, що остаточна угода буде укладена, а протока знову відкрита», — сказав аналітик PVM Oil Associates Тамас Варга.

За його словами, світові та регіональні запаси нафти все ще залишаються низькими і можуть коливатися ще більше навіть за умови підписання угоди, оскільки для забезпечення безперебійних потоків нафти знадобиться час.

У четвер Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, через яку рух суден вже був сильно обмежений, заявивши, що відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим водним шляхом.

Американські військові повідомили в соціальних мережах, що комерційні судна продовжують проходити водним шляхом.

Прогноз аналітиків

«Ми вважаємо, що ринок досягне точки перегину наприкінці липня, якщо ми не побачимо відновлення потоків нафти до цього часу. Саме тоді рівень запасів та сезонно сильніший попит значно підвищать ціни до $120−130 за барель», — йдеться у п’ятничній записці аналітиків ING.

Goldman Sachs знизив свій прогноз щодо середньої ціни на нафту Brent на 2027 рік до $80 доларів за барель через зростання пропозиції та зниження попиту, але очікує, що ціни перевищать середній показник 2025 року через накопичення комерційних запасів нафти ОЕСР та премію за цінні папери у разі перебоїв.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році до 970 000 барелів на день з попередніх 1,17 мільйона барелів на день, що стало другим поспіль переглядом у бік зниження.

В ОПЕК також заявили, що споживання ​згодом відновиться, що підвищило прогноз зростання попиту на 2027 рік. Очікується, що попит на нафту у 2027 році зросте на 1,73 млн барелів на добу, що на 190 000 барелів на добу більше, ніж попередній прогноз.