Українці активно інвестують у золото: Нацбанк розкрив нову статистику ринку дорогоцінних металів

Національний банк України розширив перелік відкритих даних щодо валютного ринку, додавши детальну інформацію про операції з банківськими металами. Відтепер громадськість та аналітики можуть відстежувати обсяги купівлі золота, срібла й інших металів без фізичної поставки, а також статистику фізичних операцій населення з цими активами. Нові дані вже виявили цікавий тренд: клієнти банків активно скуповують золото на мільйони доларів, тоді як зворотний продаж залишається на мізерному рівні. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Золотий бум: як українці купують метали

Статистика свідчить про гігантський розрив між тим, скільки металу банки продають, і тим, скільки викуповують назад. Показово, що протягом усього досліджуваного періоду фінансові установи продавали клієнтам виключно золото — жодної операції зі сріблом, платиною чи паладієм зафіксовано не було.

Справжній сплеск інтересу до золота припав на кінець минулого року. Абсолютний рекорд зафіксовано у грудні 2025 року, коли банки реалізували 3536,5 тройської унції золота на суму понад 15 млн доларів (15 005,58 тис. USD). Ще один значний період активності спостерігався у вересні, коли клієнти придбали 2572 унції.

Високий попит зберігається і на початку поточного року. Лише за січень 2026 року обсяг проданого золота склав 2411,25 тройської унції, що обійшлося інвесторам у понад 11,4 млн доларів (11 427,86 тис. USD). Водночас ринок мав і періоди повного «штилю»: з січня по березень, а також із травня по серпень 2025 року банки взагалі не продали жодної унції дорогоцінних металів.

Зворотний викуп: срібна аномалія та мінімальна активність

Зворотна тенденція виглядає зовсім інакше. Банки викуповують у населення та бізнесу вкрай незначні обсяги металів, і тут також домінує золото. Наприклад, у січні 2026 року клієнти принесли до банків лише 75 тройських унцій золота на суму 370,24 тис. USD (порівняно з понад 2400 унціями, які були куплені ними ж за той самий місяць).

Протягом 2025 року показники викупу часто зводилися майже до нуля. У травні таких операцій не було взагалі, а в січні, лютому, березні, липні та серпні обсяги ледь дотягували до символічної 1 унції на місяць.

Єдиним нетиповим місяцем став жовтень 2025 року. Це був час своєрідної «срібної аномалії», коли клієнти вперше і востаннє за звітний період масово понесли до банків срібло. Тоді фінустанови викупили 1929,04 тройської унції цього металу на суму 94,91 тис. USD, а також скромні 12,15 унції золота (на 47,87 тис. USD). За фізичною масою це стало найбільшим показником здачі металів клієнтами.