23 лютого 2026, 15:51

Українці активно інвестують у золото: Нацбанк розкрив нову статистику ринку дорогоцінних металів

Національний банк України розширив перелік відкритих даних щодо валютного ринку, додавши детальну інформацію про операції з банківськими металами. Відтепер громадськість та аналітики можуть відстежувати обсяги купівлі золота, срібла й інших металів без фізичної поставки, а також статистику фізичних операцій населення з цими активами. Нові дані вже виявили цікавий тренд: клієнти банків активно скуповують золото на мільйони доларів, тоді як зворотний продаж залишається на мізерному рівні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України розширив перелік відкритих даних щодо валютного ринку, додавши детальну інформацію про операції з банківськими металами.

Золотий бум: як українці купують метали

Статистика свідчить про гігантський розрив між тим, скільки металу банки продають, і тим, скільки викуповують назад. Показово, що протягом усього досліджуваного періоду фінансові установи продавали клієнтам виключно золото — жодної операції зі сріблом, платиною чи паладієм зафіксовано не було.

Справжній сплеск інтересу до золота припав на кінець минулого року. Абсолютний рекорд зафіксовано у грудні 2025 року, коли банки реалізували 3536,5 тройської унції золота на суму понад 15 млн доларів (15 005,58 тис. USD). Ще один значний період активності спостерігався у вересні, коли клієнти придбали 2572 унції.

Високий попит зберігається і на початку поточного року. Лише за січень 2026 року обсяг проданого золота склав 2411,25 тройської унції, що обійшлося інвесторам у понад 11,4 млн доларів (11 427,86 тис. USD). Водночас ринок мав і періоди повного «штилю»: з січня по березень, а також із травня по серпень 2025 року банки взагалі не продали жодної унції дорогоцінних металів.

Зворотний викуп: срібна аномалія та мінімальна активність

Зворотна тенденція виглядає зовсім інакше. Банки викуповують у населення та бізнесу вкрай незначні обсяги металів, і тут також домінує золото. Наприклад, у січні 2026 року клієнти принесли до банків лише 75 тройських унцій золота на суму 370,24 тис. USD (порівняно з понад 2400 унціями, які були куплені ними ж за той самий місяць).

Протягом 2025 року показники викупу часто зводилися майже до нуля. У травні таких операцій не було взагалі, а в січні, лютому, березні, липні та серпні обсяги ледь дотягували до символічної 1 унції на місяць.

Єдиним нетиповим місяцем став жовтень 2025 року. Це був час своєрідної «срібної аномалії», коли клієнти вперше і востаннє за звітний період масово понесли до банків срібло. Тоді фінустанови викупили 1929,04 тройської унції цього металу на суму 94,91 тис. USD, а також скромні 12,15 унції золота (на 47,87 тис. USD). За фізичною масою це стало найбільшим показником здачі металів клієнтами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
