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12 червня 2026, 10:10

Україна затвердила стратегію декарбонізації до 2050 року: що це означає для економіки

Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Документ визначає курс на кліматичну нейтральність і створює єдині вимоги для держави, бізнесу та міжнародних партнерів. Про це офіційноповідомило Мінекономіки.

Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

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Що передбачає нова стратегія

Документ враховує потреби післявоєнного відновлення, модернізації економіки та євроінтеграції. Проміжний горизонт — 2035 рік, кінцева мета — кліматична нейтральність до 2050-го.

Серед очікуваних результатів до 2035 року:

  • зростання ВВП до 2,1%
  • зниження енергоємності економіки більш ніж удвічі
  • розвиток виробництва біометану, водню та технологій уловлювання CO₂
  • розвиток розподіленої генерації потужністю понад 4 ГВт
  • нові робочі місця

Стратегія також адаптує українську економіку до європейського механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) і розширює доступ до кліматичних фондів ЄС. Документ розроблено за участю понад 20 національних і міжнародних експертів Інституту економіки та прогнозування НАН України за підтримки ПРООН.

«Це важливий сигнал для бізнесу та міжнародних партнерів. Україна послідовно рухається до кліматичної нейтральності, створюючи умови для інвестицій, технологічної модернізації та сталого економічного розвитку», — зазначив заступник міністра економіки Олександр Краснолуцький.

Що декарбонізація означає на практиці

Декарбонізація — це перехід від економіки, що базується на спалюванні викопного палива, до моделі з низьким рівнем викидів CO₂. Для бізнесу це означатиме перегляд усієї виробничої логіки. Акцент зміщується з максимізації випуску за будь-яку ціну на мінімізацію вуглецевого сліду на одиницю продукції. «Брудний» продукт автоматично стає неконкурентним у ЄС через нові податки і мита.

Конкретні інструменти трансформації охоплюють кілька напрямів:

  1. Встановлення сонячних і вітрових електростанцій на промислових об'єктах.
  2. Відмова від вугілля і газу на користь електрифікації та «зеленого» водню в металургії і хімічній промисловості.
  3. Модернізація обладнання і системи рекуперації тепла.
  4. Запровадження циркулярнї економіки: використання вторинної сировини, яка потребує на 70−90% менше енергії, ніж первинна переробка.
  5. Впровадження систем енергоменеджменту та ШІ для контролю споживання в реальному часі.

Якщо підсумувати, можна сказати, що кожен новий інвестиційний проект відтепер розглядатиметься через призму того, скільки CO₂ він генеруватиме через 5−10 років.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+6
HappyInterest
HappyInterest
12 червня 2026, 10:37
#
Проміжний горизонт — 2035 рік, кінцева мета — кліматична нейтральність до 2050-го.
«синку, це фантастика»
ну це плани на рівні як з комунізном чи вступом в єс при Ющенко (1961 Микита Хрущов урочисто проголосив, що «нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі») ура товаріші

«Відмова від вугілля «понятно, значить в планах доздати донбас
як завжди читаємо новини «між рядків» і думаємо. далі лінь писати

ну ладно, а шо робить коли вітру нема і сонечнка? про атомну енергетику ні слова. якась стратегія незавершена

P.S. аааа дійшло, нашо те вугілля коли «перехід від економіки, що базується на спалюванні викопного палива, до моделі з низьким рівнем викидів CO₂»… ну далекоглядно… коли зруйноване все шо спалює викпне паливо, відмова від вугілля автоматично виникне. во голова.
«кожен новий інвестиційний проект відтепер розглядатиметься через призму того, скільки CO₂ він генеруватиме через 5−10 років» перекладаю — бізнес хай думає сам звідкіля брати електрику через 5-10 років. видно ніякої крупної генерації не залишиться.
еххх… ну шо…
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
12 червня 2026, 11:26
#
Для економіки це чергова смерть. Європа загинається під нормами, акцизами, щоранку більше. Тут такий же геноцид хочуть зробити. Не врахували що наші підприємства бідніші набагато. Але кого це цікавить ((
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