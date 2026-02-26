ЄБРР удвічі знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оприлюднив оновлений звіт «Регіональні економічні перспективи», у якому переглянув темпи відновлення української економіки. Аналітики прогнозують зростання реального ВВП на рівні 2,5% у 2026 році, хоча раніше очікували вдвічі вищий показник — 5%.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому змінився прогноз?

Головним чинником коригування стала тривалість війни. Попередній вересневий прогноз базувався на припущенні про припинення вогню та старт масштабної реконструкції. Оскільки бойові дії триватимуть протягом 2026 року, очікування стали стриманішими.

Ключові ризики для економіки:

Енергетична криза: постійний дефіцит електроенергії через обстріли.

Кадровий голод: гостра нестача робочої сили.

Сільське господарство: слабкі показники агросектору та логістичні проблеми.

Торгівля: збільшення дефіциту через скорочення експорту зерна та зміну торговельних преференцій ЄС.

Економіка 2025: підсумки

За даними банку, минулого року економіка України продемонструвала адаптивність. Попри ріст ВВП у першому півріччі лише на 0,8%, до кінця року динаміка прискорилася до 3%. У підсумку за 2025 рік економіка зросла на 2% (що трохи нижче за початкові 2,5%).

Позитивні сигнали:

Інфляція під контролем: завдяки жорсткій політиці НБУ інфляція на кінець січня 2026 року сповільнилася до 7,4%.

Зовнішня підтримка: Україна отримає понад 110 млрд євро допомоги на 2026−2027 роки, що дозволяє покривати дефіцит бюджету та витрати на оборону.

Читайте також: Український ВВП у 2026 році зросте на 2,1% — ІЕД

Перспективи на 2027 рік

Якщо ситуація стабілізується, ЄБРР очікує прискорення зростання ВВП до 4% у 2027 році. У разі укладання мирної угоди на початку 2026-го показники можуть бути переглянуті в бік суттєвого покращення.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення ЄБРР інвестував в Україну понад 9 млрд євро.