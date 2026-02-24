Промислова інфляція в Україні знову прискорюється: ціни виробників зросли на 11,2% за рік

У перший місяць поточного року вартість промислової продукції в Україні знову почала зростати після символічного зниження наприкінці минулого року. Промислова інфляція відчутно прискорилася як у короткостроковому, так і в річному вимірах. Про це повідомляє Держстат України 24 лютого.

Місячна динаміка: від здешевлення до різкого стрибка

У січні 2026 року ціни виробників промислової продукції підвищилися на 3,5% порівняно з груднем. Це свідчить про швидке відновлення висхідного цінового тренду, адже в останній місяць 2025 року фіксувалося незначне падіння на 0,1%.

Загалом графік щомісячних змін демонструє значну нестабільність промислових цін протягом останнього року. Наприклад, навесні спостерігалося їхнє відчутне здешевлення — на 3,7% у квітні та на 2,4% у травні. Натомість восени ціни активно йшли вгору: на 4,9% у жовтні та сягнули локального піка зростання у 5,4% в листопаді (не враховуючи тимчасове вересневе просідання на 3,5%). Показники початку 2025 року (січень-березень) та літа (червень-липень) коливалися в межах незначного зростання від 0,1% до 1,1%.

Річний вимір: двозначні темпи зростання повертаються

Якщо порівнювати показники із січнем минулого року, то поточна промислова інфляція становить 11,2%. Хоча це значно менше за шокові значення початку 2025 року (коли в лютому річне зростання становило 32,5% і 37,0%, у березні сягнуло майже 51,9%, а у квітні трималося на рівні 41,6%), показник січня 2026 року вказує на чітку зміну тенденції.

У другій половині минулого року темпи зростання цін стабільно падали, досягнувши мінімуму в 1,3% у вересні. Однак з осені вони знову почали поступово прискорюватися (5,5% у жовтні, 9,9% у листопаді, 8,2% у грудні), остаточно закріпившись на двозначному рівні на початку цього року.