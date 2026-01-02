Головне за тиждень: Податкові зміни, падіння долара та копійки, на яких можна заробити

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний апетит українців б'є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди

Минулий 2025 рік став роком історичних максимумів для готівкового валютного ринку України. Українці придбали іноземної валюти на суму $23,94 млрд, що є абсолютним рекордом за весь час спостережень. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У 2025 році уряд залучив від розміщення ОВДП майже 570 мільярдів

У 2025 році уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 569 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 2 027 млрд грн в еквіваленті.

Копійки, на яких можна заробити до 30 тис. грн і більше

У попередніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про пам'ятні та інвестиційні монети України, їх особливості та привабливість, з інвестиційного погляду. Але не лише ці монети можуть принести їхнім власникам значний дохід. Є й повсякденні монети, за якими ганяються всі колекціонери, які цілком реально можна знайти у своєму гаманці. Сьогодні поговоримо про декілька таких позицій, які можуть коштувати тисячі та десятки тисяч гривень.

Нацкомісія з цінних паперів отримала нового очільника