Головне за тиждень: Податкові зміни, падіння долара та копійки, на яких можна заробити
Валютний апетит українців б'є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди
Минулий 2025 рік став роком історичних максимумів для готівкового валютного ринку України. Українці придбали іноземної валюти на суму $23,94 млрд, що є абсолютним рекордом за весь час спостережень. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
У 2025 році уряд залучив від розміщення ОВДП майже 570 мільярдів
У 2025 році уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 569 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 2 027 млрд грн в еквіваленті.
Копійки, на яких можна заробити до 30 тис. грн і більше
У попередніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про пам'ятні та інвестиційні монети України, їх особливості та привабливість, з інвестиційного погляду. Але не лише ці монети можуть принести їхнім власникам значний дохід. Є й повсякденні монети, за якими ганяються всі колекціонери, які цілком реально можна знайти у своєму гаманці. Сьогодні поговоримо про декілька таких позицій, які можуть коштувати тисячі та десятки тисяч гривень.
Нацкомісія з цінних паперів отримала нового очільника
Президент Володимир Зеленський ввечері 31 грудня призначив нового голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Долар демонструє різке річне падіння майже за десятиліття. У чому причина
Долар США рухається до різкого річного падіння з 2017 року, і банки Уолл-стріт прогнозують подальше послаблення наступного року, оскільки Федеральна резервна система продовжує знижувати відсоткові ставки. Цього року долар США впав на 9,5 відсотка по відношенню до кошика основних валют після того, як торговельна війна, розв'язана президентом США Дональдом Трампом, викликала побоювання за найбільшу економіку світу і поставила під сумнів традиційний статус долара як притулку для інвесторів.
Податкові зміни з 1 січня 2026 року: нові ставки для ФОПів першої та другої груп
З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
З 1 січня 2026 року у ЄС скасовують роумінг для українців
З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до європейської роумінгової зони Roam like at home. Це означає, що українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових доплат за роумінг — за тими самими тарифами.
Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень для резидентів «Дефенс Сіті»
Нацбанк з 31 грудня 2025 року пом’якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму «Дефенс Сіті» для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Депутати запропонували переглянути домовленості з МВФ щодо введення ПДВ для ФОП
На сайті ВРУ зареєстровано законопроєкт № 14331 щодо ініціювання перегляду домовленостей з Міжнародним валютним фондом стосовно податкового навантаження на малий та середній бізнес в умовах дії воєнного стану.
Подарунок під ялинку: НБУ підняв курс євро до максимуму на останній день 2025 року
Нацбанк визначив нові курси валют на середу, 31 грудня. Євро оновило свій історичний максимум у парі з гривнею, а долару для досягнення нової вершини не вистачило 2 копійок. Про це свідчить інформація на сайті НБУ.
З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 раза
26 грудня Уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності, йдеться на Урядовому порталі.
