Депутати запропонували переглянути домовленості з МВФ щодо введення ПДВ для ФОП

Законопроєкт передбачає комплекс заходів, спрямованих на захист національного економічного інтересу в межах співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

Визнання пріоритету виживання малого та середнього бізнесу. Постанова фіксує політичну позицію парламенту, згідно з якою збереження діючого малого та середнього бізнесу в умовах війни є критично важливішим для національної безпеки, ніж виконання жорстких фіскальних показників у короткостроковій перспективі.

Доручення Кабміну щодо проведення раунду переговорів — Уряд зобов’язується виступити суб'єктом ініціативи перед МВФ щодо перегляду параметрів Меморандуму про економічну та фінансову політику в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, з урахуванням останніх оновлень від 2025 року в частині податкової політики.

Обґрунтування неможливості підвищення податків. Підготовка доказової бази для міжнародних партнерів, яка демонструє негативну кореляцію між ростом податкових ставок та реальними доходами бюджету в умовах воєнного стану (ризик масової ліквідації ФОПів).

Захист від «податкової агресії». Проєкт пропонує рекомендувати Уряду утриматися від внесення до Верховної Ради України нових законопроектів, що передбачають скасування спрощеної системи оподаткування або підвищення прямих податків для малого та середнього бізнесу до завершення воєнних дій та відкликати раніше подані проекти законів.