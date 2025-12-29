Multi від Мінфін
29 грудня 2025, 15:47

Депутати запропонували переглянути домовленості з МВФ щодо введення ПДВ для ФОП

На сайті ВРУ зареєстровано законопроєкт № 14331 щодо ініціювання перегляду домовленостей з Міжнародним валютним фондом стосовно податкового навантаження на малий та середній бізнес в умовах дії воєнного стану.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає комплекс заходів, спрямованих на захист національного економічного інтересу в межах співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

Що хочуть переглянути

  • Визнання пріоритету виживання малого та середнього бізнесу. Постанова фіксує політичну позицію парламенту, згідно з якою збереження діючого малого та середнього бізнесу в умовах війни є критично важливішим для національної безпеки, ніж виконання жорстких фіскальних показників у короткостроковій перспективі.

  • Доручення Кабміну щодо проведення раунду переговорів — Уряд зобов’язується виступити суб'єктом ініціативи перед МВФ щодо перегляду параметрів Меморандуму про економічну та фінансову політику в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, з урахуванням останніх оновлень від 2025 року в частині податкової політики.

  • Обґрунтування неможливості підвищення податків. Підготовка доказової бази для міжнародних партнерів, яка демонструє негативну кореляцію між ростом податкових ставок та реальними доходами бюджету в умовах воєнного стану (ризик масової ліквідації ФОПів).

  • Захист від «податкової агресії». Проєкт пропонує рекомендувати Уряду утриматися від внесення до Верховної Ради України нових законопроектів, що передбачають скасування спрощеної системи оподаткування або підвищення прямих податків для малого та середнього бізнесу до завершення воєнних дій та відкликати раніше подані проекти законів.

  • Інформаційно-роз'яснювальна робота. Постанова закладає основу для широкого діалогу між Урядом, бізнесом та суспільством з метою зниження градуса критики в бік підприємців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

+
0
AP1
AP1
29 грудня 2025, 17:12
#
Захист від «податкової агресії». Проєкт пропонує рекомендувати Уряду утриматися від внесення до Верховної Ради України нових законопроектів, що передбачають скасування спрощеної системи оподаткування або підвищення прямих податків для малого та середнього бізнесу до завершення воєнних дій та відкликати раніше подані проекти законів.

Це якийсь прикол) законопроєкт про те що треба сказати уряду щоб той не подавав законопроєкти які тиснуть на малий бізнес. Так можно просто не голосувати за ці законопроєкти, чи зе-депутати не в курсі що в них є право голосувати ПРОТИ?
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
29 грудня 2025, 18:46
#
Колись давно, коли була жива моя бабуся, у випадках коли декілька осіб або організацій роблять разом щось дурне або абсурдне, вона казала «партія дураків»
+
0
stas12345
stas12345
29 грудня 2025, 18:54
#
Зробіть будь ласка для ухилянтів 1000% ндс
+
0
vPrirech
vPrirech
29 грудня 2025, 19:23
#
Хотілося б … але нажаль це майже неможливо бо вони на 99% наймані працівники і ПДВ деякі з них, як я розумію, платити не можуть в загалі бо організаційно-правова форма «не дозволяє».
