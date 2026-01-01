Нацкомісія з цінних паперів отримала нового очільника

Президент Володимир Зеленський ввечері 31 грудня призначив нового голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це йдеться у відповідному указі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Призначити Семенюка Олексія Володимировича Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», — сказано в документі за підписом президента.

Про Семенюка майже нічого невідомо. У реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, яку Семенюк розмістив, як кандидат на посаду голови комісії, вказано, що його головний дохід забезпечується підприємницькою діяльністю. Досвід роботи у фінансовому секторі в Семенюка відсутній.

Нагадаємо

31 грудня Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Магомедов обіймав цю посаду з лютого 2021 року. Варто зазначити, що його каденція мала тривати до 2027 року, проте президент ухвалив рішення про дострокове припинення його повноважень. Причини такого рішення в тексті указу не зазначаються.