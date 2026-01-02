У 2025 році уряд залучив від розміщення ОВДП майже 570 мільярдів

У 2025 році уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 569 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 2 027 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За даними депозитарію НБУ, упродовж 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах:

430 133,1 млн грн,

$2 445,9 млн,

779,2 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 320 344,4 млн грн, $2 883,0 млн та 752,5 млн євро.

Протягом 2025 року запозичення Міністерства фінансів України на внутрішньому борговому ринку на 93 763,0 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні — на 26 648,1 млн грн в еквіваленті.

Роловер (співвідношення залучених коштів до погашених) вкладень в ОВДП за підсумками 2025 року становить 113% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 грудня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 482 115,7 млн грн, $10 791,3 млн та 3 247,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 995 154,2 млн грн, $11 495,3 млн та 2 921,4 млн євро.

Дохідність

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у грудні, становила:

в гривні 17,80% річних,

у доларах — 4,00% річних,

в євро — 3,25% річних.

Хто купує облігації

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 1 січня 2026 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 січня 2026 року він становив:

110 839,2 млн грн, або 37,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 01 грудня 2025 року — 103 073,2 млн грн, або 36,4%);

$1 375,0 млн, або 63,3 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 01 грудня 2025 року — $1 416,6 млн, або 64,1%);

250,9 млн євро, або 36,6 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 01 грудня 2025 року — 232,4 млн євро, або 41,7%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 січня 2026 року становив 181,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 171,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 січня 2025 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня 2026 року становив 4 146,4 млн грн, $12,3 млн та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в грудні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $188,0 млн.