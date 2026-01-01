З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
Податкові зміни з 1 січня 2026 року: нові ставки для ФОПів першої та другої груп
Як платитимуть ФОПи
Максимальний місячний розмір єдиного податку:
- ФОП 1 групи — 332,80 грн (не більше 10 % прожиткового мінімуму)
- ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (не більше 20 % мінімальної зарплати).
Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп — 864,70 грн (10 % мінімальної заробітної плати).
Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»:
- прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн;
- мінімальна заробітна плата — 8 647 грн.
Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.
Єдиний податок
Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються:
- для 1 групи — у відсотках від прожиткового мінімуму;
- для 2 групи — у відсотках від мінімальної зарплати.
Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.
Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП 1−3 груп у разі:
- перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);
- отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;
- застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);
- здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи — електронних резидентів (е-резидентів);
- провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).
Військовий збір
Для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
Строк сплати — щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
