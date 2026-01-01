Multi від Мінфін
1 січня 2026, 19:06

Податкові зміни з 1 січня 2026 року: нові ставки для ФОПів першої та другої груп

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Як платитимуть ФОПи

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

  • ФОП 1 групи — 332,80 грн (не більше 10 % прожиткового мінімуму)
  • ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (не більше 20 % мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп — 864,70 грн (10 % мінімальної заробітної плати).

Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»:

  • прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • мінімальна заробітна плата — 8 647 грн.

Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Єдиний податок

Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються:

  • для 1 групи — у відсотках від прожиткового мінімуму;
  • для 2 групи — у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

Підвищена ставка 15 % застосовується до доходів ФОП 1−3 груп у разі:

  • перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);
  • отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного у реєстрі платників єдиного податку;
  • застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);
  • здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи — електронних резидентів (е-резидентів);
  • провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).

Військовий збір

Для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Строк сплати — щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 21:24
#
Именно сейчас, в 2026 году, понятие «банковской тайны» в Украине фактически умерло:
CRS 2.0 и CARF: Украина официально начала обмениваться данными не только по банковским счетам, но и по криптоактивам. Если ты думал, что криптобиржа — это сейф, то в 2026-м налоговая уже видит твои балансы там (если биржа легальна).
Open Banking: С января 2026 года в Украине полноценно заработал Open Banking. Это значит, что налоговая через API может получать доступ к истории твоих транзакций гораздо быстрее, чем раньше.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 22:11
#
Если у тебя дома эллектирчество то:

Твой дом случайно попал в ту долю процента сети, которая еще не выгорела. Но системно «медный таз» накрыл всё:
Денег от тарифов нет (украдены через «прокладки»).
Запчастей нет (заблокированы откатами).
Руководства нет (сбежали или под следствием).
Стабильность вернется только тогда, когда энергосистемой перестанут управлять из «бэк-офисов» в Тель-Авиве или центре Киева.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
