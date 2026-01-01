Копійки, на яких можна заробити до 30 тис. грн і більше

У попередніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про пам'ятні та інвестиційні монети України, їх особливості та привабливість, з інвестиційного погляду. Але не лише ці монети можуть принести їхнім власникам значний дохід. Є й повсякденні монети, за якими ганяються всі колекціонери, які цілком реально можна знайти у своєму гаманці. Сьогодні поговоримо про декілька таких позицій, які можуть коштувати тисячі та десятки тисяч гривень.

Відразу обмовлюся, що тут я розглядатиму тільки звичайні монети, а не пробні (про які можна писати окремо). Повсякденні монети випускаються для обслуговування грошового обігу. Вони, зазвичай, мають великі, а іноді й мільйонні тиражі. І в цьому їхня специфіка. При таких тиражах завжди є відмінності штемпелів, якими виготовляються монети, особливо в момент налагодження друкарських верстатів або їх модернізації під час карбування.

Бувають помилки металу, з якого виготовляють монету (невідповідність металу номіналу монети), або навіть взагалі, по суті, брак — подвійний реверс монети (номінал монети з двох сторін) чи подвійний аверс (із двох сторін лицьова сторона монети з гербом). Крім того, частина рідкісних екземплярів повсякденних монет України має різновиди штемпелів у вигляді кількості ягід в орнаменті тощо.

Монети одного і того ж року можуть, залежно від різновиду штемпеля, або прирівнюватись за вартістю до номіналу, або коштувати в десятки та тисячі разів дорожче.

Тому, порада 1. Для точної оцінки купіть каталог українських монет і перевірте, скільки коштує ваша монета на спеціалізованих аукціонних майданчиках нумізматів. Це може бути Violity, Нью-аукціон та інші. Так можна приблизно прикинути, скільки реально можна заробити.

Порада 2. Для оперативної оцінки варто відразу відзначити для себе рідкісніші роки та номінали повсякденних монет (і їх деякі різновиди), які затребувані нумізматами. Подібне рішення звузить коло пошуку рідкісних і дорогих позицій. Здебільшого це період із 1992 до 2014 року, ціни вказані в гривнях у 2025 році, а сама таблиця, як і частина ілюстрацій рідкісних різновидів, взята на сайті Monety in UA:

Порада 3. Попит на повсякденні українські монети значний, ринок ліквідний і дуже динамічний, чим часто користуються шахраї. Тому, при покупці подібних монет варто обов'язково проконсультуватися із досвідченим фахівцем, або перед покупкою щонайменше вивчити подібну монету під мікроскопом або з дуже потужною лупою. Багато підробок (насамперед, «переробка» звичайної монети цього року на рідкісний різновид) за такого пильного вивчення буде видно. Особливо, коли «стираються» або «додаються» ягоди у візерунку, обробляється гурт тощо.

Декілька «хітів» українських повсякденних монет

Йтиметься саме про монети, які були в реальному обігу, а не про пробні екземпляри. Вони справді можуть порадувати своєю вартістю, якщо знайдете їх у себе вдома (1, 2, 5 та 25 копійок уже вилучені Нацбанком з обігу) або у своєму гаманці (10 копійок, 50 копійок та 1 гривня - вони у повсякденному обігу досі). Хоча, наприклад, ту ж 1 велику «золоту або латунну» гривню НБУ вже давно практично замінив на 1 «срібну» гривню з іншим дизайном та меншим розміром).

1 копійка 1992 року. Відомо 9 різновидів цієї монети, але найрідкісніші серед них — це 1.11АЕ, 1.35АА.

Загальні ознаки для всіх монет 1 копійка 1992 року: гладкий гурт (ребро монети), на реверсі вказано номінал «1 копійка», на аверсі — дата «1992», державний герб та напис «Україна». Відрізняються монети формою листя, гравіюванням зерен на аверсі та розміром ягід на реверсі.

Щоб визначити штамп аверса, подивіться на форму правого верхнього листа:

кругла верхівка листа — штампи 1.11, 1.12, 1.13;

пряма верхівка листа — штамп 1.2;

ступінчаста верхівка листа — штампи 1.31, 1.33, 1.35.

1 копійка 1992 може мати один із двох варіантів реверсу — АА або АЕ. Вони відрізняються за розміром ягід: АА — дрібні ягоди, АЕ — великі ягоди.

Щоб дізнатися різновид монети, спочатку необхідно визначити штамп аверса (сторона, де герб), а потім — штамп реверсу (сторона, де зазначений номінал), тобто спочатку дивимося на форму правого верхнього листа, а потім — на величину ягід.

Найрідкісніші різновиди 1 копійки 1992 року

Різновид 1.11АЕ

Особливості:

кругла верхівка правого верхнього листа;

пряма верхівка верхнього лівого листа;

наявність перемички між першим та третім зернами другого колосу;

великі ягоди.

Ціна такого різновиду 1.11АЕ на аукціоні Віоліті варіюється від 3 500 до 14 000 грн.

Різновид 1.35АА

Особливості:

ступінчаста верхівка правого верхнього листа;

дрібні ягоди.

Різновид 1.35АА є рідкісним і тому вартість такої 1 копійки 1992 року починається з 10 000 грн.

10 копійок 1992 року

Монета в 10 копійок 1992 року була викарбувана великим тиражем із різними типами штампів, що дало понад 30 її різновидів. А найрідкісніші варіанти коштують у нумізматів десятки тисяч гривень.

Один з найдорожчих різновидів 10 копійок 1992 року — 4ВАм «англійське карбування»

Її особливості:

опуклий щит, у ньому вдавлений тризуб (англійський карбування);

гурт із дрібною насічкою.

Різновид 4ВАм не схожий на інші: у неї вдавлений тризуб на опуклому щиті. За легендою, що існує серед нумізматів, при розробці ескізів художники помилково затемнили загальне тло і тризуб. Ці ескізи надіслали до Англії і з них були виготовлені штампи для карбування монет. І хоча штампи не відповідали задуму художників, ними все одно викарбували невеликий тираж монет, щоб налаштувати верстати для подальшого карбування.

10 копійок 1992 року коштують на ринку від 13 000 грн до 30 000 грн.

Різновид 3.31ЖАг

Особливості:

товстий середній зуб тризубця;

6 ягід у гроні № 6;

ягоди, що злиплися в гронах № 1, 2, 5, 6, 7, 8;

із зовнішнього боку вінка немає ягід;

гладкий гурт без насічок.

Різновид 3.31ЖАг - це перша монета номіналом 10 копійок, яку карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Через особливості виготовлення (доки завод опановував випуск неспецифічної для себе продукції), у них вийшов гладкий гурт (ребро монети).

З огляду на рідкість монети, її початкова ціна стартує від 15 000 грн і купити її навіть за такі величезні гроші — реальний успіх для колекціонера.

Різновид 1.14ГАм

Особливості:

середній зуб тризубця з потовщенням у верхній частині;

прямий верх у букв «Ї» та «Н», низ загнутий;

Гроно № 2 має форму тупокутного трикутника;

Ягоди дрібні, у вигляді точок;

Гурт із дрібною насічкою.

Найпростіше відрізнити цей різновид від інших за буквами «Ї» і «Н»: їх верх прямий, а низ загнутий.

Вартість цієї монети — від 7 000 грн до 14 000 грн.

Різновид 1.34ЕАм «італійський шестиягідник»

Особливості:

середній зуб тризубця з потовщенням у верхній частині;

ступінчаста верхівка правого верхнього листа;

6 ягід у шостій гроні (шестиягідник);

гурт із дрібною насічкою.

Різновид 1.34ЕАм карбувався «італійськими штемпелями» на Луганському верстатобудівному заводі. Особливість цих монет у тому, що у них тризуб із потовщенням у верхній частині, а на реверсі по 6 ягід у гронах № 3 та № 6.

Ціна подібної монети на аукціонних майданчиках — від 1 200 грн до 1 800 грн.

25 копійок 1992 року

Хоча монети у 25 копійок уже й вилучені з обігу, їх ще лишилося чимало на руках у населення.

Різновид 4БАм «англійське карбування».

Особливість: опуклий щит, у ньому втиснутий тризуб (англійське карбування).

Як і у випадку з 10 копійками 1992 року, втиснутий тризуб вийшов на деяких екземплярах через те, що штемпелі для карбування виготовили за помилковими ескізами. Ними викарбували на Луганському верстатобудівному заводі невелику партію 25 копійок англійськими штемпелями. Як пробні і такі, що не відповідають стандарту, ці монети не повинні були потрапити до обігу, але потрапили, і їх знаходили серед інших повсякденних монет.

Вартість подібної монети у 2025 році коливається від 5 000 грн до 17 000 грн.

50 копійок 1994 року

Ця звичайна монета України має 16 різновидів, серед яких найрідкісніші і найдорожчі — 1.1АГм і 1.2АЕс.

1.1АГм маленькі отвори + трапеції (вартість до 4 000 грн).

Особливості:

дрібні отвори у нижній частині тризубця;

проміжки між листком та відростком у вигляді трапеції.

Головна особливість різновиду 1.1АГм — це проміжки між листком та відростком у вигляді «трапецій». Якщо проміжки трикутні, це зовсім інший, дешевший різновид.

1.2АЕс 8 насічок на гурті

Особливості:

дрібні отвори в нижній частині тризубця:

тонка рисочка над «Й»;

дрібні ягоди. До ягод у гронах № 1, 7 і 8 живці не примикають;

8 насічок на гурті.

У різновиду 1.2АЕс на гурті по 8 насічок у кожному рифленні, тоді як у звичайної монети - 7 або дрібні насічки. Такий різновид із 8 насічками внесли до каталогу у 2013 році, і після цього її вартість постійно зростала. З огляду на на те, що монета рідкісна, — продають її не часто. Ще у 2021 році вона вже коштувала близько 14 800 грн. Останнім часом «проходів» цього різновиду на аукціонних майданчиках просто не було. Цю монету часто підробляють для недосвідчених колекціонерів, «допилюючи» необхідну 8 насічку з дешевших варіантів цієї монети.

1 гривня 1995 року. Ця монета мала дуже невеликий тираж у 52 тисячі штук.

Залежно від різновиду, її вартість коливається від 500 грн до 20 000 грн. Всі ці монети 1995 року мають однакове оформлення:

на аверсі розміщено тризуб та написи «Україна», «1995»;

на реверсі вказано номінал «1 гривня», оточений орнаментом із великих трикутників, поділених на маленькі.

гурт може бути гладким без написів або з написом «Одна гривня».

Серед монет номіналом 1 гривня 1995 року є багато дорогих різновидів. Наприклад, 1 гривня, яка має на аверсі зазначений 1995 рік, а на гурті (ребрі) — 1992, 1994 або 1996 рік. Крім того, може бути дорогий різновид із гладким гуртом.

Усі ці позиції відразу стартують від декількох тисяч гривень та до сум, що перевищують 20 000 гривень.

Наприклад, різновид 2АА1.1, 2АА1.2, вузький кант, на гурті 1995 рік

Гривня 1995 року із вузьким кантом зустрічається рідко.

На аукціоні Віоліті у 2020 році різновид 2АА1.2 був проданий за 8 608 грн, а у 2021 році - за 10 002 грн.

Я розповів лише про частину найдорожчих повсякденних монет України. Кожна з них має власну історію, яка нерозривно пов'язана з історією України. Тому перш ніж остаточно скласти в скарбничку на «пам'ять» або витратити дрібні гроші, перевірте їх на унікальність.

Адже, як і будь-яке хобі, нумізматика — це не тільки захоплення, а й інвестиція, яка часто виявляється вигіднішою за багато стандартних інструментів вкладення грошей.