З 1 січня 2026 року у ЄС скасовують роумінг для українців

З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до європейської роумінгової зони Roam like at home. Це означає, що українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових доплат за роумінг — за тими самими тарифами, що й в Україні, пише dev.ua.

Аналогічно абоненти з країн Євросоюзу, подорожуючи до України, збережуть умови своїх домашніх тарифів.

Що таке Roam like at home

Roam like at home — це режим внутрішнього ринку ЄС для мобільного зв’язку. Він дозволяє користуватися дзвінками, SMS та мобільним інтернетом за кордоном без роумінгових надбавок.

Рішення про взаємне відкриття роумінгових ринків Україна та Рада ЄС ухвалили ще влітку 2025 року, а з 1 січня 2026-го воно починає діяти на практиці.

«Україна вступає в єдину роумінгову систему як повноправний учасник. Ми отримали режим внутрішнього ринку, оскільки виконали всі вимоги ЄС», — пояснив директор директорату електронних комунікацій Мінцифри Тарас Стеценко.

За його словами, це ще один практичний крок України на шляху до повноцінної євроінтеграції.

Як це працюватиме

З 1 січня 2026 року:

дзвінки у країнах ЄС тарифікуватимуться так само, як в Україні;

SMS — без додаткових доплат;

мобільний інтернет — у межах домашнього тарифу, але з можливими обмеженнями за обсягом.

За словами голови НКЕК Лілії Мальон, раніше абонентам потрібно було окремо підключати та оплачувати роумінг, а умови відрізнялися залежно від країни. Тепер роумінг буде включений у більшість тарифів за замовчуванням. «Немає різниці, чи ви в Україні, Польщі чи Німеччині — умови плюс-мінус однакові», — зазначила Мальон.

Важливий нюанс: інтернет у роумінгу

Єдине обмеження стосується мобільного інтернету. Якщо в Україні абонент має великий пакет або безліміт, оператори в роумінгу можуть застосовувати спеціальну формулу обмеження трафіку, щоб уникнути збитків.

Водночас, за словами регулятора, обсяг гігабайтів у роумінгу буде достатнім для повсякденного користування.

Що це означає для українських біженців

Нові правила стосуються не лише туристів, а й українців із тимчасовим захистом у ЄС, які постійно користуються українськими SIM-картками.

Україна разом із Єврокомісією та операторами домовилася про спеціальний перехідний режим:

спільна заява операторів діє з 1 січня 2026 року до 4 березня 2027 року;

можливе продовження залежно від безпекової ситуації.

За даними НКЕК, у країнах ЄС перебуває близько 3 млн українських SIM-карток, з яких понад 1 млн — активно використовуються.

Причини прості:

українські тарифи часто дешевші, ніж європейські;

українські оператори забезпечують стабільну якість зв’язку в роумінгу.

Чи подорожчає мобільний зв’язок в Україні

Регулятор запевняє: прямого зв’язку між роумінгом і зростанням тарифів немає.

Водночас оператори можуть запропонувати соціальні або спрощені тарифи для абонентів, які не користуються роумінгом.