Нацбанк з 31 грудня 2025 року пом’якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму «Дефенс Сіті» для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це йдеться у повідомленні регулятора.
31 грудня 2025, 15:35
Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень для резидентів «Дефенс Сіті»
Які пом'якшення
Пом’якшення обмежень для резидентів Дефенс Сіті, напрацьоване разом із Міністерством оборони України, стосуватиметься:
- умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів;
- здійснення транскордонних переказів із України за окремими операціями.
Зміни підтримають обороноздатність України завдяки належним умовам роботи ОПК.
Що таке режим Дефенс Сіті
Ініціатива «Дефенс Сіті» — новий правовий режим підтримки ОПК в Україні. Він упроваджений законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно промислового комплексу», що набрав чинності 5 жовтня 2025 року.
Закон передбачає встановлення пільгового режиму оподаткування для резидентів Дефенс Сіті та містить рекомендацію
Джерело: Мінфін
