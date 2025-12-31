Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень для резидентів «Дефенс Сіті»

Нацбанк з 31 грудня 2025 року пом’якшує низку валютних обмежень у межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму «Дефенс Сіті» для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Які пом'якшення

Пом’якшення обмежень для резидентів Дефенс Сіті, напрацьоване разом із Міністерством оборони України, стосуватиметься:

умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів;

здійснення транскордонних переказів із України за окремими операціями.

Зміни підтримають обороноздатність України завдяки належним умовам роботи ОПК.

Що таке режим Дефенс Сіті

Ініціатива «Дефенс Сіті» — новий правовий режим підтримки ОПК в Україні. Він упроваджений законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно промислового комплексу», що набрав чинності 5 жовтня 2025 року.

Закон передбачає встановлення пільгового режиму оподаткування для резидентів Дефенс Сіті та містить рекомендацію