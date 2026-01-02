Минулий 2025 рік став роком історичних максимумів для готівкового валютного ринку України. Українці придбали іноземної валюти на суму $23,94 млрд, що є абсолютним рекордом за весь час спостережень. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
2 січня 2026, 17:16
Валютний апетит українців б’є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди
Пікові навантаження та динаміка ринку
Попит на готівку не був рівномірним протягом року. Найбільша активність покупців фіксувалася:
- У січні (традиційний період сезонних коливань);
- У четвертому кварталі, коли щомісячні обсяги купівлі сягали в середньому $2,25 млрд.
Водночас українці не лише купували, а й активно продавали валюту. Обсяги продажу готівки населенням зросли до 4-річного максимуму і становили $17,11 млрд.
Чиста купівля
Різниця між купівлею та продажем валюти («чиста купівля») за підсумками року склала $6,83 млрд. Це другий за величиною результат в історії України. Більший обсяг чистого попиту спостерігався лише у 2024 році, коли цей показник сягнув $9,84 млрд.
Валютні вподобання: долар чи євро
Незважаючи на активну інтеграцію України до ЄС, долар США впевнено тримає статус головного засобу заощадження:
- Долар — приблизно 71% усіх готівкових операцій.
- Євро — приблизно 25% операцій.
- Інші валюти займають лише 3,5% ринку.
