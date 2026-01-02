Валютний апетит українців б’є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 січня 2026, 17:16

Валютний апетит українців б’є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди

Минулий 2025 рік став роком історичних максимумів для готівкового валютного ринку України. Українці придбали іноземної валюти на суму $23,94 млрд, що є абсолютним рекордом за весь час спостережень. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Валютний апетит українців б’є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пікові навантаження та динаміка ринку

Попит на готівку не був рівномірним протягом року. Найбільша активність покупців фіксувалася:

  • У січні (традиційний період сезонних коливань);
  • У четвертому кварталі, коли щомісячні обсяги купівлі сягали в середньому $2,25 млрд.

Водночас українці не лише купували, а й активно продавали валюту. Обсяги продажу готівки населенням зросли до 4-річного максимуму і становили $17,11 млрд.

Чиста купівля

Різниця між купівлею та продажем валюти («чиста купівля») за підсумками року склала $6,83 млрд. Це другий за величиною результат в історії України. Більший обсяг чистого попиту спостерігався лише у 2024 році, коли цей показник сягнув $9,84 млрд.

Валютні вподобання: долар чи євро

Незважаючи на активну інтеграцію України до ЄС, долар США впевнено тримає статус головного засобу заощадження:

  • Долар — приблизно 71% усіх готівкових операцій.
  • Євро — приблизно 25% операцій.
  • Інші валюти займають лише 3,5% ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+56
kadaad1988
kadaad1988
2 січня 2026, 18:42
#
Не население купило, а приближенные к власти и чинуши. Население еле концы с концами сводит!
+
+26
BatonUA
BatonUA
2 січня 2026, 19:17
#
Рекордна кількість в 2025 році міндічей, цукерманів…
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
2 січня 2026, 21:41
#
ЗЕкономіка-вона така. Це купили офіційно чи у бариг?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами