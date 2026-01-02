Валютний апетит українців б’є рекорди: у 2025 році населення купило готівки на $24 мільярди

Минулий 2025 рік став роком історичних максимумів для готівкового валютного ринку України. Українці придбали іноземної валюти на суму $23,94 млрд, що є абсолютним рекордом за весь час спостережень. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Пікові навантаження та динаміка ринку

Попит на готівку не був рівномірним протягом року. Найбільша активність покупців фіксувалася:

У січні (традиційний період сезонних коливань);

У четвертому кварталі, коли щомісячні обсяги купівлі сягали в середньому $2,25 млрд.

Водночас українці не лише купували, а й активно продавали валюту. Обсяги продажу готівки населенням зросли до 4-річного максимуму і становили $17,11 млрд.

Чиста купівля

Різниця між купівлею та продажем валюти («чиста купівля») за підсумками року склала $6,83 млрд. Це другий за величиною результат в історії України. Більший обсяг чистого попиту спостерігався лише у 2024 році, коли цей показник сягнув $9,84 млрд.

Валютні вподобання: долар чи євро

Незважаючи на активну інтеграцію України до ЄС, долар США впевнено тримає статус головного засобу заощадження: