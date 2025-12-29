26 грудня Уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності, йдеться на Урядовому порталі.
29 грудня 2025, 10:51
З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 раза
Як зміняться посадові оклади
Затверджено застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників. Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:
- соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
- фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);
- молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).
Джерело: Мінфін
А вчителі ще з 2019 року отримують 4000 $ ?