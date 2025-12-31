Долар демонструє різке річне падіння майже за десятиліття. У чому причина

Долар США рухається до різкого річного падіння з 2017 року, і банки Уолл-стріт прогнозують подальше послаблення наступного року, оскільки Федеральна резервна система продовжує знижувати відсоткові ставки, пише Financial Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння долара

Цього року долар США впав на 9,5 відсотка по відношенню до кошика основних валют після того, як торговельна війна, розв'язана президентом США Дональдом Трампом, викликала побоювання за найбільшу економіку світу і поставила під сумнів традиційний статус долара як притулку для інвесторів.

Серед основних валют євро зміцнився найсильніше по відношенню до долара, що слабшає, підскочивши майже на 14 відсотків і перевищивши позначку в 1,17 долара, рівень, який востаннє було досягнуто в 2021 році.

«Це був один із найгірших років для долара за всю історію вільно плаваючих валютних курсів», — сказав Джордж Саравелос, голова глобального відділу валютних досліджень Deutsche Bank, маючи на увазі більш ніж піввіковий період, протягом якого вартість валют визначалася ринком, а не прив'язувалася до золота.

Хоча початкове ослаблення долара було викликане запровадженням Трампом у квітні агресивних мит проти торгових партнерів США — у якийсь момент він упав на 15 відсотків по відношенню до основних валют, перш ніж трохи відновитися, — відновлення зниження відсоткових ставок ФРС у вересні продовжує чинити на нього тиск.

Що кажуть аналітики

На думку аналітиків та інвесторів, перспектива чергового зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою наступного року, тоді як інші центральні банки, включаючи Європейський центральний банк, збережуть або навіть підвищать вартість запозичень, призведе до падіння долара.

Трейдери очікують, що до кінця 2026 ФРС знизить процентні ставки на два або три чверті процентного пункту. У той же час глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила цього місяця, що «всі варіанти мають залишатися на столі», оскільки центральний банк зберіг ставки на колишньому рівні, але підвищив прогнози зростання та інфляції.

Банки Уолл-стріт очікують, що євро зміцниться до 1,20 долара до кінця 2026 року, а фунт стерлінгів підніметься з поточного рівня 1,33 долара до 1,36 долара.

«Федеральна резервна система йде врозріз із загальною тенденцією центральних банків світу… вона, як і раніше, знаходиться в режимі пом'якшення грошово-кредитної політики», — заявив Джеймс Найтлі, головний міжнародний економіст ING.

Динаміка долара, який, як і раніше, є домінуючою світовою валютою, має наслідки для компаній, інвесторів та центральних банків. Його слабкість цього року стала благом для американських експортерів, але перешкодою для багатьох європейських компаній, які отримують прибуток від продажу США.

Аналітики стверджують, що доля валюти в 2026 році також залежатиме від вибору Трампом голови ФРС, при цьому подальше падіння долара ймовірне, якщо наступник Джея Пауелла, як очікується, поступиться закликам Білого дому до більш глибокого зниження відсоткових ставок.

Як повідомив цього місяця Financial Times, інвестори в облігації заявили Міністерству фінансів США про своє занепокоєння тим, що Кевін Хассетт, один із провідних кандидатів на посаду глави уряду після закінчення терміну повноважень Пауелла в травні, може знизити відсоткові ставки, щоб догодити Трампу.

За словами Найтлі з ING, при новому голові інвестори готуються до того, що ФРС стане «більш інтервенціоністською», більш агресивною у зниженні відсоткових ставок і «схильнішою покладатися на інтуїцію».

Якщо Федеральна резервна система буде прив'язана до Білого дому, це знову викличе побоювання щодо політики США, яка підірвала долар протягом кількох тижнів після оголошення Трампом у квітні про введення «мита в день звільнення».

Читайте також: Долар США залишається головною резервною валютою центробанків з обсягом $6,6 трлн.

Долар відскочив на 2,5 відсотка від мінімуму з початку року, досягнутого у вересні, частково тому, що прогнози про те, що торговельна війна призведе економіку США до рецесії, не справдилися.

Прихильники зростання долара стверджують, що бум інвестицій у штучний інтелект забезпечить швидше зростання економіки США порівняно з Європою наступного року, що обмежить можливості ФРС щодо агресивного зниження процентних ставок.

Проте аналітики попереджають, що подальше зростання американських акцій наступного року може не підтримати долар.

Хоча долар стабілізувався після турбулентності, пов'язаної з «днем визволення», аналітики заявили, що хаотична політика Трампа спонукала іноземних інвесторів почати хеджувати свої ризики, пов'язані з доларом, купуючи американські акції.

З чим пов'язане падіння

Ослаблення долара було частково спричинене «структурною переоцінкою незахеджованих доларових позицій глобальними інвесторами, особливо в Європі», — заявив Саравелос із Deutsche Bank.

Використання інвесторами хеджування за допомогою угод із похідними фінансовими інструментами чинить знижувальний тиск на долар.