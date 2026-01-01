Головне за четвер: Заробіток на копійках, нові ставки для ФОПів та скринінг здоров’я 40+

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 січня 2026, 20:00

Головне за четвер: Заробіток на копійках, нові ставки для ФОПів та скринінг здоров’я 40+

Копійки, на яких можна заробити до 30 тис. грн і більше

У попередніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про пам'ятні та інвестиційні монети України, їх особливості та привабливість, з інвестиційного погляду. Але не лише ці монети можуть принести їхнім власникам значний дохід. Є й повсякденні монети, за якими ганяються всі колекціонери, які цілком реально можна знайти у своєму гаманці. Сьогодні поговоримо про декілька таких позицій, які можуть коштувати тисячі та десятки тисяч гривень.

Нацкомісія з цінних паперів отримала нового очільника

Президент Володимир Зеленський ввечері 31 грудня призначив нового голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПДВ для ФОПів: В Уряді вирішили доопрацювати законопроєкт

Проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, опублікований Міністерством фінансів, буде доопрацьовуватися, розповів міністр економіки Олексій Соболев.

Трамп продав портрет Ісуса за $2,75 млн у новорічну ніч

У новорічну ніч у резиденції Мар-а-Лаго Дональда Трампа відбувся благодійний аукціон, де розіграли картину із зображенням Ісуса.

В Україні зросла вартість оформлення паспортів. Як змінилися ціни

В Україні з 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Що очікують українці від 2026 року — опитування Rating Group

Відносна більшість українців загалом оптимістично дивляться на 2026 рік. Але тенденція — на зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін.

З 1 січня в Україні стартував Скринінг здоров’я 40+. Як отримати 2000 гривень на обстеження

З 1 січня в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ — національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

Маск заявив, що своїми податками зламав комп'ютер податкової служби США

Засновник Tesla та Space X Ілон Маск розповів, що одного разу заплатив стільки податків, що у Податкового управління США (Internal Revenue Service, IRS) завис комп'ютер.

Податкові зміни з 1 січня 2026 року: нові ставки для ФОПів першої та другої груп

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами