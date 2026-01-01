Головне за четвер: Заробіток на копійках, нові ставки для ФОПів та скринінг здоров’я 40+
Копійки, на яких можна заробити до 30 тис. грн і більше
У попередніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про пам'ятні та інвестиційні монети України, їх особливості та привабливість, з інвестиційного погляду. Але не лише ці монети можуть принести їхнім власникам значний дохід. Є й повсякденні монети, за якими ганяються всі колекціонери, які цілком реально можна знайти у своєму гаманці. Сьогодні поговоримо про декілька таких позицій, які можуть коштувати тисячі та десятки тисяч гривень.
Нацкомісія з цінних паперів отримала нового очільника
Президент Володимир Зеленський ввечері 31 грудня призначив нового голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
ПДВ для ФОПів: В Уряді вирішили доопрацювати законопроєкт
Проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, опублікований Міністерством фінансів, буде доопрацьовуватися, розповів міністр економіки Олексій Соболев.
Трамп продав портрет Ісуса за $2,75 млн у новорічну ніч
У новорічну ніч у резиденції Мар-а-Лаго Дональда Трампа відбувся благодійний аукціон, де розіграли картину із зображенням Ісуса.
В Україні зросла вартість оформлення паспортів. Як змінилися ціни
В Україні з 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
Що очікують українці від 2026 року — опитування Rating Group
Відносна більшість українців загалом оптимістично дивляться на 2026 рік. Але тенденція — на зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін.
З 1 січня в Україні стартував Скринінг здоров’я 40+. Як отримати 2000 гривень на обстеження
З 1 січня в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ — національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.
Маск заявив, що своїми податками зламав комп'ютер податкової служби США
Засновник Tesla та Space X Ілон Маск розповів, що одного разу заплатив стільки податків, що у Податкового управління США (Internal Revenue Service, IRS) завис комп'ютер.
Податкові зміни з 1 січня 2026 року: нові ставки для ФОПів першої та другої груп
З 1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.
