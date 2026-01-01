Головне за четвер: Заробіток на копійках, нові ставки для ФОПів та скринінг здоров’я 40+

Копійки, на яких можна заробити до 30 тис. грн і більше

У попередніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про пам'ятні та інвестиційні монети України, їх особливості та привабливість, з інвестиційного погляду. Але не лише ці монети можуть принести їхнім власникам значний дохід. Є й повсякденні монети, за якими ганяються всі колекціонери, які цілком реально можна знайти у своєму гаманці. Сьогодні поговоримо про декілька таких позицій, які можуть коштувати тисячі та десятки тисяч гривень.

