Трамп продав портрет Ісуса за $2,75 млн у новорічну ніч

У новорічну ніч у резиденції Мар-а-Лаго Дональда Трампа відбувся благодійний аукціон, де розіграли картину із зображенням Ісуса. Про це пише Independent.

Як Трамп зустрічав Новий рік

Трамп зустрів Новий рік у своєму клубі Mar-a-Lago в Палм-Біч, штат Флорида, головуючи на благодійному аукціоні, на якому він продав портрет Ісуса Христа за 2,75 мільйона доларів.

Трамп, явно насолоджуючись проведенням гала-концерту в чорних краватках, заявив, що гроші, зібрані за роботу, яку намалювала наживо на заході приблизно за 10 хвилин «художниця християнського поклоніння» та зірка Instagram Ванеса Горабуена, будуть передані лікарні Святого Юди та місцевому офісу шерифа.

Серед їхніх гостей були прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з дружиною Сарою, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем, колишній мер Нью-Йорка та адвокат Трампа Руді Джуліані, член Палати представників більшості Том Еммер, прокурор США у справах округу Колумбія Жанін Пірро, мільярдер з Еміратів Хуссейн Саджвані та кінорежисер Бретт Ратнер, автор майбутнього документального фільму «Меланія» .