Ексочільник управління Мін’юсту має сплатити державі 3,3 млн грн за Range Rover, оформлений на доньку — ВС

Верховний Суд підтвердив законність стягнення в дохід держави 3,29 млн грн з колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Вадима Кірієнка. Йдеться про вартість автомобіля Range Rover Velar, який був оформлений на його доньку, але визнаний необґрунтованим активом. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення в дохід держави вартості автомобіля Range Rover Velar 2021 року випуску, який був оформлений на доньку Кірієнка.

Відповідну постанову Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив 20 травня 2026 року у справі № 991/1453/25.

Як встановили суди, у 2023 році донька посадовця придбала автомобіль вартістю $90 тисяx, або 3,29 млн грн за тодішнім курсом. Водночас вона була студенткою денної форми навчання та не мала офіційних доходів, які б дозволили здійснити таку покупку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура доводила, що транспортний засіб фактично був придбаний в інтересах батька, який міг прямо або опосередковано розпоряджатися цим активом. Аналіз доходів родини, декларацій та банківських документів показав, що законних коштів для купівлі автомобіля сім'я не мала.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав автомобіль необґрунтованим активом і постановив стягнути його вартість у дохід держави. Апеляційна палата ВАКС підтримала це рішення.

Розглянувши касаційну скаргу, Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій. Суд зазначив, що актив може бути визнаний необґрунтованим не лише тоді, коли він оформлений безпосередньо на посадовця, а й коли майно реєструється на інших осіб, але фактично контролюється ним.

Також суд відхилив аргументи відповідачів про те, що кошти на придбання автомобіля походили зі спадщини, особистих заощаджень доньки чи фінансової допомоги її майбутнього чоловіка, оскільки ці твердження не були підтверджені належними доказами.

Верховний Суд дав роз'яснення щодо застосування інституту цивільної конфіскації (конфіскація in rem — проти речі). ВС наголосив, що в таких процесах діє цивільно-правовий стандарт «балансу ймовірностей».

На відміну від кримінального провадження, де провина має бути доведена «поза розумним сумнівом», у справах про необґрунтовані активи суд ухвалює рішення на користь тієї сторони, чия сукупність доказів є більш переконливою. Оскільки держслужбовець не зміг підтвердити легальність походження коштів, а позиція САП була обґрунтованою, позов задовольнили в повному обсязі.