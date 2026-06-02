Ексочільник управління Мін’юсту має сплатити державі 3,3 млн грн за Range Rover, оформлений на доньку — ВС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 червня 2026, 19:02

Ексочільник управління Мін’юсту має сплатити державі 3,3 млн грн за Range Rover, оформлений на доньку — ВС

Верховний Суд підтвердив законність стягнення в дохід держави 3,29 млн грн з колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Вадима Кірієнка. Йдеться про вартість автомобіля Range Rover Velar, який був оформлений на його доньку, але визнаний необґрунтованим активом. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Ексочільник управління Мін’юсту має сплатити державі 3,3 млн грн за Range Rover, оформлений на доньку
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення в дохід держави вартості автомобіля Range Rover Velar 2021 року випуску, який був оформлений на доньку Кірієнка.

Відповідну постанову Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив 20 травня 2026 року у справі № 991/1453/25.

Як встановили суди, у 2023 році донька посадовця придбала автомобіль вартістю $90 тисяx, або 3,29 млн грн за тодішнім курсом. Водночас вона була студенткою денної форми навчання та не мала офіційних доходів, які б дозволили здійснити таку покупку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура доводила, що транспортний засіб фактично був придбаний в інтересах батька, який міг прямо або опосередковано розпоряджатися цим активом. Аналіз доходів родини, декларацій та банківських документів показав, що законних коштів для купівлі автомобіля сім'я не мала.

Читайте також: Верховний Суд перевірить законність банківських комісій за користування кредитом

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав автомобіль необґрунтованим активом і постановив стягнути його вартість у дохід держави. Апеляційна палата ВАКС підтримала це рішення.

Розглянувши касаційну скаргу, Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій. Суд зазначив, що актив може бути визнаний необґрунтованим не лише тоді, коли він оформлений безпосередньо на посадовця, а й коли майно реєструється на інших осіб, але фактично контролюється ним.

Також суд відхилив аргументи відповідачів про те, що кошти на придбання автомобіля походили зі спадщини, особистих заощаджень доньки чи фінансової допомоги її майбутнього чоловіка, оскільки ці твердження не були підтверджені належними доказами.

Верховний Суд дав роз'яснення щодо застосування інституту цивільної конфіскації (конфіскація in rem — проти речі). ВС наголосив, що в таких процесах діє цивільно-правовий стандарт «балансу ймовірностей».

На відміну від кримінального провадження, де провина має бути доведена «поза розумним сумнівом», у справах про необґрунтовані активи суд ухвалює рішення на користь тієї сторони, чия сукупність доказів є більш переконливою. Оскільки держслужбовець не зміг підтвердити легальність походження коштів, а позиція САП була обґрунтованою, позов задовольнили в повному обсязі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами