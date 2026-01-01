З 1 січня в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ — національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя. Про це повідомила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
З 1 січня в Україні стартував Скринінг здоров’я 40+. Як отримати 2000 гривень на обстеження
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що передбачає програма
Очільниця Уряду наголосила, програма дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.
Як отримати
Користувачам застосунку Дія віком від 40 років (включно) запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження.
«Прийміть запрошення для участі в програмі Скринінг 40+ у застосунку, замовте Дія.Картку в застосунку або використайте вже наявну. Кошти — 2000 грн — надійдуть на картку протягом 7 днів. Отримавши їх, запишіться на скринінг в одному із медзакладів-учасників програми», — йдеться у повідомленні.
Якщо у вас немає Дії, після 30-го дня з дня народження зверніться до банку-партнера (наразі — Приватбанк) для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком, а потім — до ЦНАП. Обстеження доступні в державних, комунальних і приватних медзакладах — незалежно від місця реєстрації".
Коментарі - 3
А виявилось що в кращому випадку ті хто народився разом зі Степаном Андрійовичем зможуть скористатися цією фігнею аж в лютому.
Це із розряду: як не зроби-НЕ ТАК.
Дай всим зразу-будуть черги, 1 вільна запис за 5 міс.-«все зробили не так», дай по черзі-«А виявилось що…»
Ну і в будь якому варіанті: «та що таке ті 2000, на них дуже не наскріниш...» 🤣
З Новим Роком!!! 🎄🥂