З 1 січня в Україні стартував Скринінг здоров’я 40+. Як отримати 2000 гривень на обстеження

З 1 січня в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ — національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя. Про це повідомила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що передбачає програма

Очільниця Уряду наголосила, програма дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.

Як отримати

Користувачам застосунку Дія віком від 40 років (включно) запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження.

«Прийміть запрошення для участі в програмі Скринінг 40+ у застосунку, замовте Дія.Картку в застосунку або використайте вже наявну. Кошти — 2000 грн — надійдуть на картку протягом 7 днів. Отримавши їх, запишіться на скринінг в одному із медзакладів-учасників програми», — йдеться у повідомленні.

Якщо у вас немає Дії, після 30-го дня з дня народження зверніться до банку-партнера (наразі — Приватбанк) для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком, а потім — до ЦНАП. Обстеження доступні в державних, комунальних і приватних медзакладах — незалежно від місця реєстрації".