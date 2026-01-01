В Україні зросла вартість оформлення паспортів. Як змінилися ціни

В Україні з 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. Про це повідомила Державна міграційна служба.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина подорожчання

У відомстві пояснюють, що подорожчання пов’язане з тим, що з 1 січня 2026 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів.

Як змінилася вартість

Вартість оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) вперше залишиться безкоштовною.

Оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів коштуватиме 618 грн; до семи робочих днів — 988 грн замість 928 грн.

Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів можна буде за 1147 грн; до семи робочих днів — за 1787 грн.

Посвідка на постійне проживання в Україні коштуватиме 1235 грн; на тимчасове проживання — 1140 грн.

При цьому українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною.