Експорт електроенергії з України у травні зріс у 2,8 раза, імпорт впав на 29%

У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 рази порівняно з квітнем — до 94 тис. МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

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Експорт зріс майже втричі

Найбільше зростання зафіксовано за румунським напрямом — більш ніж у п'ять разів, до 16,2 тис. МВт-год.

Найбільші обсяги експорту традиційно припадають на угорський напрямок, який забезпечив 64% усіх поставок електроенергії за кордон у травні.

Загалом з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній.

У порівнянні з травнем 2025 року обсяги експорту залишилися майже на тому ж рівні.

Імпорт скоротився на 29%

За розрахунками ExPro, імпорт електроенергії у травні скоротився на 29% порівняно з квітнем — до 398 тис. МВт-год.

Поставки зменшилися за всіма напрямками, окрім Словаччини.

Найбільший обсяг імпорту також припав на угорський напрямок — 52% від загального обсягу поставок.

Водночас у порівнянні з травнем 2025 року імпорт електроенергії до України зріс майже вдвічі.

Попри суттєве зростання експорту, Україна залишається нетто-імпортером електроенергії. У травні обсяг імпорту більш ніж у чотири рази перевищував експортні поставки.