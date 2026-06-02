Ціни в ЄС пішли вгору: чому Україні варто готуватися до наслідків

Інфляція в ЄС у травні 2026 досягла максимуму 33 місяців — 3,2% річних (проти 3% у квітні). Це попередня оцінка Євростата, пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що штовхає інфляцію

Ключовий драйвер — пальне, зростання на 10,9%р/р (прискорення з 10,8% у квітні). Далі сфера послуг 3,5% р/р (проти 3% у квітні), та продуктах харчування (+2%р/р, сповільнення після 2,2% у квітні).

Чому це важливо для України

По-перше, ми «імпортуємо європейську інфляцію», оскільки наш імпорт левовою часткою йде з ЄС, й є європейськими товарами. Дорожче в них, відповідно дорожче в нас.

По-друге, ці дані впливають на рішення ЕЦБ, й відповідно на EURUSD. Оскільки ціни пришвидшуються, ЕЦБ не буде послабляти ставку, а відповідно євро росте проти долара. А оскільки НБУ переважно зараз тримає курс Євро до гривні, то зростання євро в світі буде стримувати зростання долару до гривні.

По-третє, біженці в європейських країнах більше витрачають, а гастарбайтери меньше перераховують в Україну.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», після тривалого періоду стабілізації споживчі ціни в Україні повернулися до зростання. За даними Національного банку, цикл сповільнення інфляції, що тривав з червня 2025 року, завершився у січні 2026-го. Головним чинником посилення цінового тиску стало суттєве подорожчання енергоресурсів.