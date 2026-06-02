Міністерство фінансів 2 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,17 млрд грн, що на 1,2 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,37 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
2 червня 2026, 19:28
Мінфін залучив від ОВДП на 1,2 млрд грн менше, ніж тижнем раніше
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 1,14 млрд грн під 15,15% (с/з 15,15%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,15%);
- 2,03 млрд грн під 15,84% (с/з 15,84%) з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,85%, середньозважений — 15,85%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
