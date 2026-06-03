У середу, 3 червня, на українському ринку пального зафіксували зниження цін на всі види пального. Найбільше подешевшав преміальний бензин А-95. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
3 червня 2026, 14:23
Ціни на пальне в Україні знизилися: найбільше подешевшав преміальний А-95
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Динаміка цін 3 червня
Середні ціни на заправках України:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 17 копійок до 79,77 грн/л.
- Бензин А-95 подешевшав на 9 копійок до 75,87 грн/л.
- Бензин А-92 подешевшав на 3 копійки до 69,69 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало на 2 копійки до 85,42 грн/л.
- Автомобільний газ подешевшав на 1 копійку до 46,41 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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