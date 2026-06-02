За минулий місяць українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 р. Відносно квітня 2026 р. попит на нові авто зменшився на 11%, повідомляє Укравтопром.
2 червня 2026, 17:02
Ринок нових авто просів у травні: які марки купували найчастіше
Яка марка найпопулярніша
Найпопулярнішою маркою місяця стала японська TOYOTA, продажі авто якої впали на 29% у порівнянні з травнем минулого року.
Топ-10 авто місяця
- TOYOTA — 745 од. (-29%);
- SKODA — 516 од. (+9%);
- RENAULT — 485 од. (-19%);
- VOLKSWAGEN — 380 од. (-38%)
- BMW — 320 од. (-1%);
- BYD — 312 од. (-18%);
- HYUNDAI — 301 од. (-13%);
- MAZDA — 283 од. (-5%);
- NISSAN — 238 од. (+18%)
- AUDI — 181 од. (-28%).
Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster.
Всього з початку року в країні було реалізовано 27 тис. нових легковиків, що лише на піввідсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерело: Мінфін
