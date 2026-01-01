Проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, опублікований Міністерством фінансів, буде доопрацьовуватися, розповів міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю LIGA.net.
ПДВ для ФОПів: В Уряді вирішили доопрацювати законопроєкт
Що відомо про зміни
«Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн грн викликає напругу в бізнесу. Тому зараз разом із Міністерством фінансів проводимо консультації з бізнесом, експертами та аналітичними центрами. Ми маємо збалансувати підтримку підприємців і те, що є в зобов’язаннях з МВФ. Важливо розуміти, що зміни до оподаткування набудуть чинності лише у 2027 році. А версія законопроєкту, яка опублікована до ознайомлення, є базовою робочою версією, яка буде доопрацьована з технічного погляду», — сказав він.
Міністр додав, що головна мета законопроєкту — прибрати можливості для оптимізації для «дроблення» великого бізнесу.
«А рішення, які стосуються всіх ФОПів після війни, будемо далі узгоджувати з Міністерством фінансів разом із бізнесом: з порогом, перехідним періодом і винятками, щоб це не перетворилося на додаткову бюрократію», — сказав він.
Що передбачає законопроєкт Міністерства фінансів
Законопроєкт Мінфіну передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).
Виходячи з даних за 2024 рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку — здебільшого ФОП другої й третьої груп.
Коментарі - 28
Але все може бути, якщо буде мирна угода та вибори.
Тема чутлива, ФОПiв та членiв родин багато. Нiхто не захоче дратувати.
Плюс знову таки вiдбудова буде чи нi
Бо якщо буде, то теж спрощуватимуть роботу. Хочеш розвитку бізнесу, маєш прибирати зайві папірці та бюрократів.
Хочеш інвестицій, то знижуй податкове навантаження
Інакше ніяк
Не они (ФОПы) переложат. НДС по определению налог на конечного потребителя.
Поэтому нагрузку на карманы клиентов создают именно депутаты, которые такие законы принимают.
У ФОПов тут только три проблемы возникает:
Клиент может не захотеть/не смочь заплатить дополнительно НДС.
Нужно нанимать бухгалтера, который будет вести отчетность по НДС-это берет время
НДС -очень коррумпированный налог, у налоговиков возникает много возможностей для вымогательства
Так в чем проблема, убрать квед по которому нельзя быть на упращенке,
Простой пример с 2026 г охраные услуги не могут быть на упращенке и больше нет никакой дробленки все как Вы хотите, будете платить за охрану квартиры или дома теперь дороже на 40%
Рано зевсіку ставити такі складні питання. Нехай упрАщенец спочатку навчиться правильно писати хоча б російською.
Хоча приємно, що він щось від себе написав, а не скопіював із методички.
«Ошибаться можно врать нельзя» казав йому куратор
Налоговые накладные и лимиты: Каждая продажа должна сопровождаться регистрацией налоговой накладной в Едином реестре (ЕРНН). Для этого нужно иметь «регистрационную сумму» на спецсчете в казначействе. То есть деньги бизнеса будут «замораживаться» на этом счету.
Блокировки (СМКОР): Система мониторинга рисков часто блокирует накладные. Если для крупного завода это рутина, то для ФОП-дизайнера или владельца кофейни блокировка одной накладной может парализовать работу на недели.
Входящий НДС: Чтобы не платить полные 20% с оборота, ФОП должен покупать товары/услуги тоже с НДС. Но большинство контрагентов малого бизнеса — такие же ФОП без НДС. В итоге «налог на добавленную стоимость» превращается в «налог с оборота», что технически убивает маржинальность.
Это что будет Регистрация и потом уже Отмена Регистрации НДС?
Для конечного потребителя (физлица) твоя услуга просто дорожает на 1/5 часть.
Что произойдет: Либо ты берешь этот налог «на себя», уменьшая свою чистую прибыль, либо повышаешь цены, рискуя, что клиент уйдет к «маленькому» ФОПу, который еще не дополз до лимита в 1 млн.
Аргумент властей: Правительство предлагает снизить ставку единого налога с 5% до 3% для тех, кто платит НДС. Но, как ты понимаешь, скидка в 2% не перекрывает налог в 20%. Математика не сходится.
2. Неравная конкуренция
Это самая большая техническая несправедливость реформы.
ФОП с оборотом 990 тыс. грн продает услугу за 1000 грн.
ФОП с оборотом 1.1 млн грн вынужден продавать ту же услугу за 1200 грн, чтобы заработать столько же.
Результат: Бизнесу становится выгодно «тормозить» развитие или дробиться, чтобы не перешагнуть этот злосчастный миллион.
3. Кто от этого выиграет (если можно так сказать)?
Единственная категория клиентов, которая оценит твой НДС — это B2B (крупные компании).
Если твой клиент — ТОВ на общей системе, ему выгодно, чтобы ты был плательщиком НДС. Он возьмет твои 20% себе в налоговый кредит и уменьшит свои платежи в бюджет.
Для работы с корпоратами статус плательщика НДС — это «входной билет».
Для конечного потребителя (физлица) твоя услуга просто дорожает на 1/5 часть.»
От размера цены до повышения подорожание будет на четверть. При условии, конечно, что входной НДС — 0
Первый гвоздь был — обязательная уплата ЕСВ даже для «спящих ФОП» — Спасибо ПАРАШЕНКО! Я этого мудака ненавижу! Денег и крови в свое время попили из-за этого УРОДА!
1. По факту платят за него потребители
2. Усложняет налоговую систему, а для ФОП делают из нее фиерический 314здец! Особенно при условиях мол вышл из-за лимит … приведет к закрытию предприятия ибо никто не станет пользоваться услугами которые резко выросли на 20% - … да и безнес не сможет существовать с РЕЗКИМ минус 20% прибылью…
Система Украины против малого бизнеса!
Вот почему твои доходы не растут, а налоги — душат:
В рамках «гармонизации» с ЕС и требований МВФ, правительство подготовило «сюрприз» на этот год:
Порог 1 млн грн: Обсуждается законопроект, по которому любой ФОП 3-й группы, достигший оборота в 1 млн грн, автоматически становится плательщиком НДС.
В чем абсурд: Для Одессы 1 млн грн оборота в год — это выручка крошечного кофейного ларька. Но став плательщиком НДС, предприниматель обязан нанимать бухгалтера за 15−20 тысяч грн в месяц, чтобы бороться с блокировками накладных.
Итог: Бизнес либо закрывается, либо уходит в «черную» наличку. Доходы падают, потому что всё съедает администрирование и взятки за разблокировку.
Кабмин радостно рапортует, что с сегодняшнего дня (01.01.2026) минималка выросла до 8 647 грн, а средняя зарплата вот-вот пробьет 30 тысяч. Но давай глянем правде в глаза:
Инфляция: Она съедает около 10−12% в год. То есть твое повышение на 2000 гривен — это просто попытка догнать цены на яйца, бензин и тот же свет в Одессе.
Доллар: В бюджет-2026 заложен курс 44,7−46,0 грн/$. Если пересчитать твою зарплату в валюте, окажется, что ты зарабатываешь меньше, чем в «плохом» 2021-м, хотя работаешь в три раза больше в условиях войны.
Тут мы возвращаемся к тем самым «следам» и Миндичу:
Коррупционный налог: НДС называют самым коррумпированным, потому что он позволяет государству (через ручные блокировки) забирать оборотные средства у честного бизнеса.
Скрутки продолжаются: Пока ты не можешь разблокировать накладную на запчасти для генератора, через «серые» площадки, связанные с бывшими и нынешними кураторами, выводятся миллиарды возвратного НДС.