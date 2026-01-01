ПДВ для ФОПів: В Уряді вирішили доопрацювати законопроєкт

Проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, опублікований Міністерством фінансів, буде доопрацьовуватися, розповів міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю LIGA.net .

Що відомо про зміни

«Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн грн викликає напругу в бізнесу. Тому зараз разом із Міністерством фінансів проводимо консультації з бізнесом, експертами та аналітичними центрами. Ми маємо збалансувати підтримку підприємців і те, що є в зобов’язаннях з МВФ. Важливо розуміти, що зміни до оподаткування набудуть чинності лише у 2027 році. А версія законопроєкту, яка опублікована до ознайомлення, є базовою робочою версією, яка буде доопрацьована з технічного погляду», — сказав він.

Міністр додав, що головна мета законопроєкту — прибрати можливості для оптимізації для «дроблення» великого бізнесу.

«А рішення, які стосуються всіх ФОПів після війни, будемо далі узгоджувати з Міністерством фінансів разом із бізнесом: з порогом, перехідним періодом і винятками, щоб це не перетворилося на додаткову бюрократію», — сказав він.

Що передбачає законопроєкт Міністерства фінансів

Законопроєкт Мінфіну передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).

Виходячи з даних за 2024 рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку — здебільшого ФОП другої й третьої груп.