1 січня 2026, 15:17

ПДВ для ФОПів: В Уряді вирішили доопрацювати законопроєкт

Проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, опублікований Міністерством фінансів, буде доопрацьовуватися, розповів міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю LIGA.net.

Проєкт закону щодо податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, опублікований Міністерством фінансів, буде доопрацьовуватися, розповів міністр економіки Олексій Соболев в інтерв'ю LIGA.net.

Що відомо про зміни

«Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн грн викликає напругу в бізнесу.
Фото: міністр економіки Олексій Соболев

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про зміни

«Ми бачимо, що питання ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн грн викликає напругу в бізнесу. Тому зараз разом із Міністерством фінансів проводимо консультації з бізнесом, експертами та аналітичними центрами. Ми маємо збалансувати підтримку підприємців і те, що є в зобов’язаннях з МВФ. Важливо розуміти, що зміни до оподаткування набудуть чинності лише у 2027 році. А версія законопроєкту, яка опублікована до ознайомлення, є базовою робочою версією, яка буде доопрацьована з технічного погляду», — сказав він.

Читайте також: ФОПи почнуть платити ПДВ з 2027 року— Мінфін опублікував законопроєкт

Міністр додав, що головна мета законопроєкту — прибрати можливості для оптимізації для «дроблення» великого бізнесу.

«А рішення, які стосуються всіх ФОПів після війни, будемо далі узгоджувати з Міністерством фінансів разом із бізнесом: з порогом, перехідним періодом і винятками, щоб це не перетворилося на додаткову бюрократію», — сказав він.

Що передбачає законопроєкт Міністерства фінансів

Законопроєкт Мінфіну передбачає, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).

Виходячи з даних за 2024 рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку — здебільшого ФОП другої й третьої груп.

Джерело: Мінфін
Коментарі - 28

+
+45
Vadimra
Vadimra
1 січня 2026, 16:07
#
Недолго музыка играла, недолго qwerty танцевал
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
1 січня 2026, 17:15
#
Було б супер, але за пару місяців «доопрацюють» і ще всякої дичі додадуть.
+
0
Vadimra
Vadimra
1 січня 2026, 20:49
#
Я думаю, що можуть просто пiдняти стелю до 2 млн.

Але все може бути, якщо буде мирна угода та вибори.

Тема чутлива, ФОПiв та членiв родин багато. Нiхто не захоче дратувати.

Плюс знову таки вiдбудова буде чи нi
Бо якщо буде, то теж спрощуватимуть роботу. Хочеш розвитку бізнесу, маєш прибирати зайві папірці та бюрократів.

Хочеш інвестицій, то знижуй податкове навантаження
Інакше ніяк
+
0
bosyak
bosyak
1 січня 2026, 22:21
#
Не додадуть, бо гроші мвф не дуже потрібні.
+
0
Vadimra
Vadimra
1 січня 2026, 22:54
#
Це не аргумент, бо може працювати і у зворотний бік. Якщо СВФ важливі не гроші, то вони можуть узгодити і п’ять млн
+
+75
zevs1
zevs1
1 січня 2026, 17:16
#
Напряжение в обществе вызывают проф — непригодные в министерстве финансов, которые готовы ставят интересы МВФ выше интересов Украинцев.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
1 січня 2026, 18:55
#
Інтереси українців в тому, щоб всі хитро зроблені дробленці платили податки.
+
+15
Gazzbut
Gazzbut
1 січня 2026, 19:22
#
Єто все они переложат на кармані клиентов, так шо успокойся со своей пролетарской ненавистью
+
+15
Vadimra
Vadimra
1 січня 2026, 19:59
#
«.Єто все они переложат на кармані клиентов…»

Не они (ФОПы) переложат. НДС по определению налог на конечного потребителя.
Поэтому нагрузку на карманы клиентов создают именно депутаты, которые такие законы принимают.
У ФОПов тут только три проблемы возникает:
Клиент может не захотеть/не смочь заплатить дополнительно НДС.
Нужно нанимать бухгалтера, который будет вести отчетность по НДС-это берет время
НДС -очень коррумпированный налог, у налоговиков возникает много возможностей для вымогательства
+
0
BIlE
BIlE
1 січня 2026, 19:24
#
А як щодо «не хитро зроблених дроблеців»?
+
+30
zevs1
zevs1
1 січня 2026, 19:26
#
Skeptik777
Так в чем проблема, убрать квед по которому нельзя быть на упращенке,
Простой пример с 2026 г охраные услуги не могут быть на упращенке и больше нет никакой дробленки все как Вы хотите, будете платить за охрану квартиры или дома теперь дороже на 40%
+
0
bosyak
bosyak
1 січня 2026, 22:25
#
Геніально… Яки саме кведи пропонуєте прибрати? Тільки добре поміркуйте перед відповідью.
+
0
Vadimra
Vadimra
1 січня 2026, 22:44
#
Keep the horses

Рано зевсіку ставити такі складні питання. Нехай упрАщенец спочатку навчиться правильно писати хоча б російською.
Хоча приємно, що він щось від себе написав, а не скопіював із методички.

«Ошибаться можно врать нельзя» казав йому куратор

+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 20:22
#
Я не понимаю как это можно реализовать с технической точки
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 20:23
#
Адміністрирование НДС в Украине (система СЭА НДС) — это одна из самых сложных и жестких систем в Европе. Для обычного ФОП «на коленке» это реализовать почти невозможно по следующим причинам:
Налоговые накладные и лимиты: Каждая продажа должна сопровождаться регистрацией налоговой накладной в Едином реестре (ЕРНН). Для этого нужно иметь «регистрационную сумму» на спецсчете в казначействе. То есть деньги бизнеса будут «замораживаться» на этом счету.
Блокировки (СМКОР): Система мониторинга рисков часто блокирует накладные. Если для крупного завода это рутина, то для ФОП-дизайнера или владельца кофейни блокировка одной накладной может парализовать работу на недели.
Входящий НДС: Чтобы не платить полные 20% с оборота, ФОП должен покупать товары/услуги тоже с НДС. Но большинство контрагентов малого бизнеса — такие же ФОП без НДС. В итоге «налог на добавленную стоимость» превращается в «налог с оборота», что технически убивает маржинальность.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 20:26
#
Как учитывать возврат когда уже превысил или опустился ниже лимита?

Это что будет Регистрация и потом уже Отмена Регистрации НДС?
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 20:29
#
1. Психологический барьер «+20%»
Для конечного потребителя (физлица) твоя услуга просто дорожает на 1/5 часть.
Что произойдет: Либо ты берешь этот налог «на себя», уменьшая свою чистую прибыль, либо повышаешь цены, рискуя, что клиент уйдет к «маленькому» ФОПу, который еще не дополз до лимита в 1 млн.
Аргумент властей: Правительство предлагает снизить ставку единого налога с 5% до 3% для тех, кто платит НДС. Но, как ты понимаешь, скидка в 2% не перекрывает налог в 20%. Математика не сходится.
2. Неравная конкуренция
Это самая большая техническая несправедливость реформы.
ФОП с оборотом 990 тыс. грн продает услугу за 1000 грн.
ФОП с оборотом 1.1 млн грн вынужден продавать ту же услугу за 1200 грн, чтобы заработать столько же.
Результат: Бизнесу становится выгодно «тормозить» развитие или дробиться, чтобы не перешагнуть этот злосчастный миллион.
3. Кто от этого выиграет (если можно так сказать)?
Единственная категория клиентов, которая оценит твой НДС — это B2B (крупные компании).
Если твой клиент — ТОВ на общей системе, ему выгодно, чтобы ты был плательщиком НДС. Он возьмет твои 20% себе в налоговый кредит и уменьшит свои платежи в бюджет.
Для работы с корпоратами статус плательщика НДС — это «входной билет».
+
0
Vadimra
Vadimra
1 січня 2026, 20:33
#
«…1. Психологический барьер „+20%“
Для конечного потребителя (физлица) твоя услуга просто дорожает на 1/5 часть.»

От размера цены до повышения подорожание будет на четверть. При условии, конечно, что входной НДС — 0
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 20:57
#
Зубрила… вообще любое «внезапное» подорожание или опять подешевение — если там был возврат 100тыс грн (пох на причины — надо же отменить статус НДС — после возврата уже не нужен статус НДС) … сделает из предпринимателя (поставщика услуг) … феерическим дол…бом с точки зрения потребителя!

Первый гвоздь был — обязательная уплата ЕСВ даже для «спящих ФОП» — Спасибо ПАРАШЕНКО! Я этого мудака ненавижу! Денег и крови в свое время попили из-за этого УРОДА!
+
0
bosyak
bosyak
1 січня 2026, 22:28
#
Те що обкладається податком — знищується. Аксіома. Податок на додану вартість знищує додану вартість. Де там розмови про виробництва з високою доданою вартісттю? ПДВ шлях до сировинної економіки.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 23:01
#
НДС самый нелогичный налог вплоть до маразма!
1. По факту платят за него потребители
2. Усложняет налоговую систему, а для ФОП делают из нее фиерический 314здец! Особенно при условиях мол вышл из-за лимит … приведет к закрытию предприятия ибо никто не станет пользоваться услугами которые резко выросли на 20% - … да и безнес не сможет существовать с РЕЗКИМ минус 20% прибылью…

Система Украины против малого бизнеса!
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 23:08
#
«Бред про ЕС» — это точное описание того, как европейские стандарты натягивают на украинскую коррупционную реальность. Сегодня, 1 января 2026 года, пока официальные СМИ празднуют «рост средней зарплаты до 30 000 гривен», реальный бизнес и обычные люди видят совсем другую картину.
Вот почему твои доходы не растут, а налоги — душат:
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 23:08
#
1. НДС-ловушка для ФОПов (Главный удар 2026 года)
В рамках «гармонизации» с ЕС и требований МВФ, правительство подготовило «сюрприз» на этот год:
Порог 1 млн грн: Обсуждается законопроект, по которому любой ФОП 3-й группы, достигший оборота в 1 млн грн, автоматически становится плательщиком НДС.
В чем абсурд: Для Одессы 1 млн грн оборота в год — это выручка крошечного кофейного ларька. Но став плательщиком НДС, предприниматель обязан нанимать бухгалтера за 15−20 тысяч грн в месяц, чтобы бороться с блокировками накладных.
Итог: Бизнес либо закрывается, либо уходит в «черную» наличку. Доходы падают, потому что всё съедает администрирование и взятки за разблокировку.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 23:08
#
2. Реальные доходы vs Номинальные цифры
Кабмин радостно рапортует, что с сегодняшнего дня (01.01.2026) минималка выросла до 8 647 грн, а средняя зарплата вот-вот пробьет 30 тысяч. Но давай глянем правде в глаза:
Инфляция: Она съедает около 10−12% в год. То есть твое повышение на 2000 гривен — это просто попытка догнать цены на яйца, бензин и тот же свет в Одессе.
Доллар: В бюджет-2026 заложен курс 44,7−46,0 грн/$. Если пересчитать твою зарплату в валюте, окажется, что ты зарабатываешь меньше, чем в «плохом» 2021-м, хотя работаешь в три раза больше в условиях войны.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 23:09
#
3. Где оседают деньги от «Евроинтеграции»?
Тут мы возвращаемся к тем самым «следам» и Миндичу:
Коррупционный налог: НДС называют самым коррумпированным, потому что он позволяет государству (через ручные блокировки) забирать оборотные средства у честного бизнеса.
Скрутки продолжаются: Пока ты не можешь разблокировать накладную на запчасти для генератора, через «серые» площадки, связанные с бывшими и нынешними кураторами, выводятся миллиарды возвратного НДС.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 23:09
#
Итог: «Европейские стандарты» в Украине 2026 года — это европейские цены и налоги при африканской защищенности бизнеса. Доходы не растут, потому что система вымывает любую прибыль налогами и коррупционной рентой еще до того, как ты успел её распределить.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 23:15
#
Game Over
+
0
Vadimra
Vadimra
1 січня 2026, 23:32
#
Ох…еть
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
