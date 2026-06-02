З початку року уряд залучив від ОВДП майже 201 млрд грн

Упродовж січня-травня 2026 року уряд України залучив залучило від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах майже 201 млрд грн в еквіваленті: 166 020,9 млн грн, $452 млн та 294,9 млн євро . На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 134 105,2 млн грн, $650,0 млн та 188,8 млн євро. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на дані власного депозитарію.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 травня 2026 року уряд України на первинних аукціонах залучив понад 2,2 трлн грн в еквіваленті: 1 648 136,6 млн грн, $11 243,3 млн та 3 542,1 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 1 129 259,5 млн грн, $12 145,3 млн та 3 110,3 млн євро.

Дохідність

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у травні, становила 16,15% річних у гривні та 3,15% у доларах США. ОВДП, номіновані в євро, у травні не розміщувалися.

Станом на 1 червня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1 165,4 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

1 079 402,6 млн грн;

$1 155,6 млн;

676,4 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 1 червня 2026 року становив 148,5 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

92 140,6 млн грн;

$1 052,5 млн;

189,3 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 червня 2026 року становив 16 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

14 948,9 млн грн;

$12,8 млн;

10,0 млн євро.

Детальна статистика депозитарію НБУ стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах

Станом на 1 червня 2026 року найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) станом на 1 червня 2026 року становив 98,9 млрд грн в еквіваленті порівняно з 117,6 млрд грн в еквіваленті станом на 1 червня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

73 322,7 млн грн, або 29,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$330,4 млн, або 16,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

213,4 млн євро, або 27,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 червня 2026 року становив 103,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 79,1 млрд грн в еквіваленті станом на 1 червня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

54 124,5 млн грн, або 21,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$938,8 млн, або 47,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

148,8 млн євро, або 18,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 червня 2026 року становив 4 390,6 млн грн, $10,9 млн та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів в травні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 14 473,3 млн грн.