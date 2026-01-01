Маск заявив, що своїми податками зламав комп'ютер податкової служби США

Засновник Tesla та Space X Ілон Маск розповів, що одного разу заплатив стільки податків, що у Податкового управління США (Internal Revenue Service, IRS) завис комп'ютер. Про це він написав на своїй сторінці у X.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Занадто багато цифр

Якось я заплатив так багато податків, що це зламало комп'ютер податкової служби (насправді). Занадто багато цифр. Їм довелося оновити програмне забезпечення, щоби все це обробити", — повідомив він.

Так він прокоментував публікацію в X, де було сказано, що багаті люди в США насправді вже сплачують більше податків, ніж справедливо.

Хто такий Маск

Ілон Маск — найбагатша людина у світі. Forbes оцінює його статки в $726 млрд. У жовтні бізнесмен став першою людиною в історії, статок якої перевищив $600 млрд. Це сталося після того, як заснована Маском SpaceX підняла оцінку своєї вартості до $800 млрд перед запланованим на 2026 рік IPO.

Розміщення може стати найбільшим в історії, а Маск наближається до того, щоб стати першим трильйонером у світі, зазначали Fobes та Bloomberg.

2021-го Маск говорив, що заплатить за підсумками року понад $11 млрд податків. Тоді він називав це рекордним податковим платежем історії Сполучених Штатів.

У серпні 2025 року The New York Times (NYT) писала, що Space X Ілона Маска за більш ніж два десятиліття свого існування отримала державні контракти на мільярди доларів, але, згідно з наявними документами, платила мінімальні або взагалі не платила федеральні податки на прибуток.

За даними газети, компанія скористалася пільгою, щоб її збитки ($5 млрд на кінець 2021-го) були зараховані у рахунок майбутніх податкових платежів. Пільги використовуються для підтримки компанії у важкі часи, але у випадку зі Space X це було «дивним», оскільки «це явно не призначалося для компанії, яка так успішно розвивається», говорив один із опитаних NYT експертів.