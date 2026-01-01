Що очікують українці від 2026 року — опитування Rating Group

Відносна більшість українців загалом оптимістично дивляться на 2026 рік. Але тенденція — на зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін. Поро це йдеться в опитуванні Rating Group.

Очікування українців

У 2023 році половина (51%) українців вважала, що наступний рік буде кращим, а зараз таку думку мають 39%. Тим не менш, це все ще відносно частіший погляд на ситуацію.

‍Відсоток тих, хто вважає, що нічого не зміниться, складає 27% (порівняно з 20% у 2024 році). Також практично не змінилася частка «песимістів»: як і в 2024 році, зараз кожен четвертий респондент вважає, що наступний рік буде гіршим.

Більш оптимістично на ситуацію дивляться мешканці сіл, а також старші люди віком 51+. Натомість найбільше песимізму — серед молодших чоловіків, особливо віком 18−35.

Загалом у Західній і Східній Європі переважають настрої стагнації та погіршення. На цьому тлі українці є радше оптимістами.

Економічні очікування

Як і рік тому, українці готуються до економічних труднощів. Це вписується в загальноєвропейський і світовий тренд економічного песимізму.

Уявлення про економічні перспективи майже не змінилися за рік: близько двох третин респондентів вважають, що 2026 буде роком економічних труднощів, кожен десятий очікує, що буде процвітання, а кожен п'ятий — що нічого не зміниться. У 2023 частка економічного песимізму була дещо нижчою (52%), але ось уже другий рік тримається на рівні 63−64%.

‍Трохи оптимістичніше економічні очікування мають мешканці Заходу, сіл. І знову ж таки більш негативне бачення мають молоді чоловіки.

Загалом економічний песимізм є глобальним трендом, особливо в Західній і Східній Європі. У свою чергу, Україна входить у топ-5 країн з найбільшим економічним песимізмом разом з Бельгією, Францією, Латвією та Німеччиною.

‍Очікування щодо миру в світі

У суспільстві зростають сподівання на мир у світі.

Сценарії щодо миру в світі розбилися приблизно порівну: одна третина українців вважає, що рік буде мирнішим, друга — що таким самим, третя — що більш неспокійним.

Однак бачимо тенденцію зростання надії на мирніший світ: якщо зараз таке уявлення має третина українців, то ще в листопаді 2023 було 26%.

‍В абсолютній більшості країн, де проводилося опитування, домінує переживання, що світ буде більш неспокійним. Наприклад, у Західній Європі так вважають 55%, а в Східній — 42%. Таким чином, українці мають дещо більше сподівань на покращення безпекової ситуації в світі.

Методика опитування

End of Year Survey (EoY) — це глобальне щорічне опитування міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн.

У 2025 році опитано 59 636 респондентів у 60 країнах світу. В Україні опитування EoY вже третій рік поспіль проводить Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group).

Це перший випуск публікації з серії EoY. Його тема — загальні очікування українців від наступного року. Для цього в листопаді 2025 ми запитали 1000 громадян про їхнє бачення загальної ситуації, очікування щодо економічного розвитку та миру в світі.