Головне за тиждень, 13−17 жовтня.
Головне за тиждень: Проєкт держбюджету-2026 та збільшення податку для банків
Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету-2026
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа написала на своїй сторінці у Facebook.
Шатдаун та торговельна війна між Штатами та Китаєм: що купувати в заначку — долар чи євро
Попри припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС, говорити про зниження глобальних геополітичних ризиків поки що не доводиться. Продовження шатдауну у США та загострення торговельного протистояння між США та Китаєм вплинуло на всі фінансові ринки, у тому числі й валютний. А тому, українці знову запитують — у якій валюті заощаджувати?
Податковий комітет підтримав збільшення податку для банків до 50%
Податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк. За його словами, відповідне збільшення податку для банків має принести 15−23 млрд гривень у 2026 році та приблизно 5 млрд гривень у 2027 році.
Потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько $60 млрд — Марченко
Тиск на державні фінанси зберігається через продовження активних бойових дій. Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько $60 млрд. Про це під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Олена Шуляк: знесення хрущовок не вирішить житлового питання, реальна історія — їх реновація
«Мінфін» дізнався у голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, які податки доведеться платити з доходів від здачі житла в оренду, коли почнеться реновація застарілого житлового фонду, що буде зі службовим житлом, хто зможе винаймати соціальне житло, як змінюватимуться програми «єОселя» та «єВідновлення».
Україна має побудувати чесну й зрілу пенсійну систему, а не копіювати чужі помилки — Улютін
На Київському міжнародному економічному форумі відбулася панельна дискусія за участю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна та голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова, присвячена темі нової пенсійної реформи та розвитку ринку довгих інвестицій в Україні, передає кореспондент «Мінфіну».
В українських банках зросла реальна дохідність вкладів у гривні
За останні два тижні лише один невеликий банк підвищив ставки на свої депозити в гривні. Проте реальна дохідність вкладів у нацвалюті зросла. Причина — сповільнення інфляції, яка з'їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».
МВФ підвищив прогноз глобального економічного зростання до 3,2%
Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік до 3,2% із раніше прогнозованих у липні 3,0%, зберігши при цьому прогноз на 2026 рік на рівні 3,1%. Перегляд прогнозу у бік підвищення, оголошений у вівторок у звіті МВФ «Перспективи розвитку світової економіки», пов'язаний з тим, що вплив тарифів та фінансових умов виявився менш серйозним, ніж спочатку побоювалися.
Названо імена лауреатів Нобелівської премії з економіки
Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Джоель Мокір, Філіпп Агіон та Пітер Ховітт. Вчені отримали нагороду «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями». Нобелівська премія з економіки — не зовсім Нобелівська. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. У 1968 році на честь свого 300-річчя центральний банк Швеції Sveriges Riksbank пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію — з економічної науки.
В Україні готують законопроєкт про створення реєстру «дропів»
В Україні готують законопроєкт про створення реєстру осіб, які свідомо передають свої банківські картки іншим людям. Після потрапляння до такого списку фінансові можливості громадян суттєво обмежать — залишаться лише базові операції.
Крипторинок втратив $150 млрд через торговельну війну США та Китаю
Загальна вартість ринку криптовалют впала на понад $150 мільярдів за добу на тлі різкого розпродажу, спричиненого ескалацією торговельного конфлікту між США та Китаєм. Провідні цифрові активи, зокрема Bitcoin та Ether, продовжують знижуватися після історичної хвилі ліквідацій, що почалася на вихідних.
