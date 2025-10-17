Головне за тиждень: Проєкт держбюджету-2026 та збільшення податку для банків

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт держбюджету-2026

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа написала на своїй сторінці у Facebook.

Шатдаун та торговельна війна між Штатами та Китаєм: що купувати в заначку — долар чи євро

Попри припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС, говорити про зниження глобальних геополітичних ризиків поки що не доводиться. Продовження шатдауну у США та загострення торговельного протистояння між США та Китаєм вплинуло на всі фінансові ринки, у тому числі й валютний. А тому, українці знову запитують — у якій валюті заощаджувати?

Податковий комітет підтримав збільшення податку для банків до 50%

Податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк. За його словами, відповідне збільшення податку для банків має принести 15−23 млрд гривень у 2026 році та приблизно 5 млрд гривень у 2027 році.

Потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько $60 млрд — Марченко

Тиск на державні фінанси зберігається через продовження активних бойових дій. Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько $60 млрд. Про це під час восьмого засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Олена Шуляк: знесення хрущовок не вирішить житлового питання, реальна історія — їх реновація

«Мінфін» дізнався у голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, які податки доведеться платити з доходів від здачі житла в оренду, коли почнеться реновація застарілого житлового фонду, що буде зі службовим житлом, хто зможе винаймати соціальне житло, як змінюватимуться програми «єОселя» та «єВідновлення».

Україна має побудувати чесну й зрілу пенсійну систему, а не копіювати чужі помилки — Улютін

На Київському міжнародному економічному форумі відбулася панельна дискусія за участю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна та голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова, присвячена темі нової пенсійної реформи та розвитку ринку довгих інвестицій в Україні, передає кореспондент «Мінфіну».

В українських банках зросла реальна дохідність вкладів у гривні

За останні два тижні лише один невеликий банк підвищив ставки на свої депозити в гривні. Проте реальна дохідність вкладів у нацвалюті зросла. Причина — сповільнення інфляції, яка з'їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

МВФ підвищив прогноз глобального економічного зростання до 3,2%