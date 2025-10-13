Multi від Мінфін
13 жовтня 2025, 16:10

В Україні готують законопроєкт про створення реєстру «дропів»

В Україні готують законопроєкт про створення реєстру осіб, які свідомо передають свої банківські картки іншим людям. Після потрапляння до такого списку фінансові можливості громадян суттєво обмежать — залишаться лише базові операції. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В Україні готують законопроєкт про створення реєстру осіб, які свідомо передають свої банківські картки іншим людям.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Законопроєкт буде внесено до парламенту найближчим часом.

За словами Гетманцева, після внесення до реєстру людину фактично виключатимуть із фінансової системи — банки не надаватимуть кредити та інші послуги.

Гетманцев підкреслив, що більшість осіб, які передають свої картки, розуміють ризики, навіть якщо не знають точного призначення операцій. Він закликав українців ніколи не передавати свої банківські картки, адже це може призвести до втрати доступу до фінансових послуг, зокрема пенсійних виплат.

«Дропів застосовують у схемах із торгівлею наркотиками, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Це серйозна загроза, яку потрібно ліквідувати. Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення», — наголосив Гетманцев.

Він додав, що потрапляння в реєстр дропів, обмеження можливості здійснення фінансових операцій — все це не вартує тих грошей, які пропонують шахраї за використання банківської карти.

Читайте також: Нацбанку розширили повноваження для боротьби з «дропами» (оновлено)

Контекст

Українські банки з 1 червня знизили максимальний ліміт на перекази між картками та рахунками фізичних осіб (р2р-операції). Гранична сума вихідних платежів становить 100 тис. грн замість 150 тис. грн на місяць. Мінімальний ліміт на перекази залишився тим самим — на рівні 50 тис. грн на місяць.

Банки встановлюватимуть обмеження на р2р-платежі виходячи з того, наскільки зрозумілі доходи клієнта, а також враховуючи його обороти за рахунками, характер операцій, наявність депозитів, кредитів тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
