16 жовтня 2025, 14:58

Україна має побудувати чесну й зрілу пенсійну систему, а не копіювати чужі помилки — Улютін

На Київському міжнародному економічному форумі відбулася панельна дискусія за участю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна та голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова, присвячена темі нової пенсійної реформи та розвитку ринку довгих інвестицій в Україні, передає кореспондент «Мінфіну».

«Ми вже пройшли етап виживання фінансової системи. Банки працюють, публічні фінанси працюють. Наступний крок — зробити так, щоб фінансова система допомагала розвитку економіки. Але для цього нам потрібна чесна й зріла пенсійна модель, а не формальна накопичувальна система без реальних інструментів для інвестування», — наголосив Улютін.

Погляд Міністерства: накопичення без ринку — ілюзія

Улютін нагадав, що більшість країн Центральної Європи, які впроваджували обов’язкову накопичувальну систему, зрештою були змушені її згортати або націоналізувати активи:

  • Польща у 2014 році вилучила з приватних пенсійних фондів усі державні облігації;
  • Угорщина у 2010-му фактично повернула кошти другого рівня до бюджету;
  • Румунія має понад дві третини пенсійних активів у державних паперах, що не створює «довгих грошей» для економіки.

«Це не те, що ми хочемо бачити в Україні. Довгий приватний капітал не з’являється сам собою — його треба вирощувати. Ми лише будуємо інфраструктуру, готуємо ринок і створюємо регуляторні передумови», — зазначив міністр.

За словами Улютіна, успіх накопичувальної моделі залежить не від обов’язковості внесків, а від наявності інструментів, у які такі внески можна інвестувати.

Три складові нової моделі

Міністерство соціальної політики пропонує реформу, засновану на чесній і прозорій солідарній системі з трьох елементів:

  • Оновлена солідарна система, де кожен учасник чітко бачить свій внесок і право на виплати.
  • Професійні пенсії замість численних спеціальних, які руйнують баланс системи.
  • Добровільне накопичення — з можливістю державного стимулювання, але без примусу.

«Ми повинні бути чесними із людьми: сьогодні в Україні просто немає достатньої кількості надійних інструментів для інвестування пенсійних коштів. Якщо запровадити обов’язкове накопичення без цього — ми лише відкладаємо проблему», — підкреслив Улютін.

Водночас міністр назвав перспективними напрямками майбутніх інвестицій «зелені» та соціальні облігації, участь міжнародних управителів і розвиток нових фінансових інструментів спільно з ринком капіталів.

Позиція регулятора: головне — довіра і ліквідність Голова НКЦПФР Руслан Магомедов підтримав тезу, що ключовим для залучення коштів є довіра до інструментів:

«Під час війни фізичні особи масово почали купувати військові облігації. Це показує: українці готові інвестувати у зрозумілі, ліквідні інструменти, яким вони довіряють».

Він додав, що за останній рік портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у фізичних осіб зріс із 73 до 103 млрд грн, однак для масштабної пенсійної системи цього недостатньо.

«Проблема замкненого кола: немає інструментів — немає пенсійних накопичень, немає накопичень — не з’являються інструменти. Тому нам потрібно розвивати ринок капіталу паралельно з пенсійною реформою», — наголосив Магомедов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

Папа Римський
Папа Римський
16 жовтня 2025, 15:06
«Ми пайдьом другім путьом!» — наголосили улютін і магомєдов.

«будемо винаходити велосипед з квадратними колесами» — додали вони.
