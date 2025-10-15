Податковий комітет підтримав збільшення податку для банків до 50%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2025, 14:00

Податковий комітет підтримав збільшення податку для банків до 50%

Податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Був підтриманий законопроєкт № 14097. Це буде з 2026 року. Тобто така ставка буде збиратися кожен квартал наступного року і перший квартал 2027 року», — написав Железняк.

Читайте також: Гетманцев пообіцяв, що підвищення податку на прибуток для банків у 2025 році не буде

За його словами, відповідне збільшення податку для банків має принести 15−23 млрд гривень у 2026 році та приблизно 5 млрд гривень у 2027 році.

«За -16 (я не голосував). Розгляд у залі ВР 21−24 жовтня разом з Бюджетом», — підсумував він.

Читайте також: Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Доповнення від Гетманцева

«Чому зараз нам потрібно це рішення? Під час війни кожна гривня бюджету — це бронежилет, снаряд, зарплата військового. У 2023−2024 роках додаткове оподаткування банків допомогло покривати частину зростаючих витрат сектору безпеки й оборони. 2025 рік став винятком — цей тимчасовий захід не діяв.

Але готуючись до бюджету-2026, держава знову стикається з потребою додаткових ресурсів для армії, не перекладаючи навантаження на плечі громадян чи бізнесу реального сектору", — прокоментував він.

Законопроєктом пропонується:

  • на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%;
  • заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

«Йдеться не про звичайний бізнес і не про громадян. Йдеться про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки — частково завдяки підвищеним обліковим ставкам, операціям з державними цінними паперами, і, фактично, за рахунок державної політики підтримки фінансової стабільності.

Це тимчасовий, цільовий захід, який дозволяє залучити надприбутки банків для фінансування оборони, не зачіпаючи малий бізнес, виробництво чи громадян.

У час, коли країна бореться за існування, справедливим є внесок тих, хто заробив найбільше", — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
olexey designer
olexey designer
15 жовтня 2025, 14:54
#
Це цілком правильно, тощо населенню залазять в кишеню, тим хто старий мотлох через олх розпродає, а банки заробляють шалені гроші, як манобанк на кредитах «до завтра» ефективна ставка 300−500% а недавно подвоїв по картковим кредитам ставку до 74.4% річних
+
+25
HappyInterest
HappyInterest
15 жовтня 2025, 15:25
#
Це капець. 25% це вообще капець. 50% це подвійний капець.

«Чому зараз нам потрібно це рішення?» — бо влада давно шось попутала.
«Йдеться не про звичайний бізнес і не про громадян. Йдеться про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки» і шо? ну отримали прибутки і шо з цього? Вони не благодійні організації, це їхня справа отримаувати прибутки.
Може сразу націоналізувати і хай ті банки за трудодні працюють? Отнять и поделить?



+
0
HappyInterest
HappyInterest
15 жовтня 2025, 15:26
#
Якщо підіймати так всім — оце буде справедливо.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають edyomina, GuitarHero и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами