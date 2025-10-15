Податковий комітет підтримав збільшення податку для банків до 50%

Податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Був підтриманий законопроєкт № 14097. Це буде з 2026 року. Тобто така ставка буде збиратися кожен квартал наступного року і перший квартал 2027 року», — написав Железняк.

Читайте також: Гетманцев пообіцяв, що підвищення податку на прибуток для банків у 2025 році не буде

За його словами, відповідне збільшення податку для банків має принести 15−23 млрд гривень у 2026 році та приблизно 5 млрд гривень у 2027 році.

«За -16 (я не голосував). Розгляд у залі ВР 21−24 жовтня разом з Бюджетом», — підсумував він.

Читайте також: Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Доповнення від Гетманцева

«Чому зараз нам потрібно це рішення? Під час війни кожна гривня бюджету — це бронежилет, снаряд, зарплата військового. У 2023−2024 роках додаткове оподаткування банків допомогло покривати частину зростаючих витрат сектору безпеки й оборони. 2025 рік став винятком — цей тимчасовий захід не діяв.

Але готуючись до бюджету-2026, держава знову стикається з потребою додаткових ресурсів для армії, не перекладаючи навантаження на плечі громадян чи бізнесу реального сектору", — прокоментував він.

Законопроєктом пропонується:

на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%;

заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

«Йдеться не про звичайний бізнес і не про громадян. Йдеться про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки — частково завдяки підвищеним обліковим ставкам, операціям з державними цінними паперами, і, фактично, за рахунок державної політики підтримки фінансової стабільності.

Це тимчасовий, цільовий захід, який дозволяє залучити надприбутки банків для фінансування оборони, не зачіпаючи малий бізнес, виробництво чи громадян.

У час, коли країна бореться за існування, справедливим є внесок тих, хто заробив найбільше", — підсумував він.