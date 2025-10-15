За останні два тижні лише один невеликий банк підвищив ставки на свої депозити в гривні. Проте реальна дохідність вкладів у нацвалюті зросла. Причина — сповільнення інфляції, яка з'їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».
В українських банках зросла реальна дохідність вкладів у гривні
З початку місяця Український індекс ставок за депозитами фізосіб у гривні трішки зріс. Станом на 14 жовтня він складає за депозитами:
- на 3 місяці — 13,27% річних (плюс 0,1 в.п.);
- на 6 місяців — 13,83% річних (плюс 0,1 в.п.);
- на 9 місяців — 13,86% річних (плюс 0,3 в.п.);
- на 12 місяців — 13,68% річних (плюс 0,12 в.п.).
Водночас реальна дохідність депозитів зростає разом із сповільненням інфляції. Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9%, порівнюючи з 13,2% у серпні.
На сьогодні депозит на рік можна розмістити за ставкою 16,9% річних (найвищу дохідність на ринку пропонує Асвіо банк). З огляду на 23% податку на отриманий від вкладу дохід (18% — ПДФО, 5% — військовий збір), «чиста» ставка складе 13,03% річних при інфляції 11,9%.
Традиційно, найпривабливіші ставки пропонують невеликі банки. Наразі найвищу дохідність за вкладами на 12 місяців у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, Український капітал (16,5% річних) та Бізбанк (16,45% річних).
Найвищі ставки за депозитами на 9 місяців у цієї трійки фінустанов: Асвіо банк (16,85% річних), Кредитвест Банк та Альтбанк (16,5% річних).
Кращі пропозиції за ставками депозитів у гривні на 6 місяців у таких банків: Кредитвест Банк і Альтбанк (17% річних), Кристалбанк (16,9% річних).
Найвищі ставки за депозитами на 3 місяці пропонують: Кристалбанк та Юнекс банк (17% річних), а також Асвіо банк і Кредитвест Банк (16,75% річних).
Як невелики банки змінили депозитні ставки за останні два тижні
Полтава-Банк збільшив дохідність депозитів у гривні на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 16% річних. Вклади в нацвалюті на 9 місяців тут подорожчали на 0,5 в.п. — до 14,5% річних.
Кристалбанк зрізав дохідність всієї своєї лінійки вкладів у доларі: ставки депозитів на 12 і 6 місяців «схудли» на 0,5 в.п. — до 2% і 1,8% річних відповідно. Ставку депозитів на 3 місяці зменшено на 0,2 в.п. — до 1,6% річних.
Піреус зменшив ставки всіх своїх доларових депозитів на 0,25 в.п. Тепер на вкладах на 12 місяців у цій валюті вкладники банку можуть заробити 1% річних, на 6 місяців — 0,85% річних, на 3 місяці — 0,75% річних.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|16,90%
|-
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бізбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|17,00%
|-
|6,00%
|-
|16,30%
|-
|16,30%
|-
|15,35%
|-
|14,75%
|-
|0,25%
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|16,25%
|-
|16,5%
|-
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|1,50%
|14,50%
|0,50%
|15,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Долар США
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|0,50%
|-
|-
|1,80%
|0,50%
|1,60%
|0,20%
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,80%
|-
|0,02%
|-
|Піреус
|1,00%
|0,25%
|-
|-
|0,85%
|0,25%
|0,75%
|0,25%
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,90%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Бізбанк
|0,85%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,65%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,02%
|-
|Піреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
