В українських банках зросла реальна дохідність вкладів у гривні

За останні два тижні лише один невеликий банк підвищив ставки на свої депозити в гривні. Проте реальна дохідність вкладів у нацвалюті зросла. Причина — сповільнення інфляції, яка з'їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

З початку місяця Український індекс ставок за депозитами фізосіб у гривні трішки зріс. Станом на 14 жовтня він складає за депозитами:

на 3 місяці — 13,27% річних (плюс 0,1 в.п.);

на 6 місяців — 13,83% річних (плюс 0,1 в.п.);

на 9 місяців — 13,86% річних (плюс 0,3 в.п.);

на 12 місяців — 13,68% річних (плюс 0,12 в.п.).

Водночас реальна дохідність депозитів зростає разом із сповільненням інфляції. Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9%, порівнюючи з 13,2% у серпні.

На сьогодні депозит на рік можна розмістити за ставкою 16,9% річних (найвищу дохідність на ринку пропонує Асвіо банк). З огляду на 23% податку на отриманий від вкладу дохід (18% — ПДФО, 5% — військовий збір), «чиста» ставка складе 13,03% річних при інфляції 11,9%.

Традиційно, найпривабливіші ставки пропонують невеликі банки. Наразі найвищу дохідність за вкладами на 12 місяців у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, Український капітал (16,5% річних) та Бізбанк (16,45% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 9 місяців у цієї трійки фінустанов: Асвіо банк (16,85% річних), Кредитвест Банк та Альтбанк (16,5% річних).

Кращі пропозиції за ставками депозитів у гривні на 6 місяців у таких банків: Кредитвест Банк і Альтбанк (17% річних), Кристалбанк (16,9% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 3 місяці пропонують: Кристалбанк та Юнекс банк (17% річних), а також Асвіо банк і Кредитвест Банк (16,75% річних).

Як невелики банки змінили депозитні ставки за останні два тижні

Полтава-Банк збільшив дохідність депозитів у гривні на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 16% річних. Вклади в нацвалюті на 9 місяців тут подорожчали на 0,5 в.п. — до 14,5% річних.

Кристалбанк зрізав дохідність всієї своєї лінійки вкладів у доларі: ставки депозитів на 12 і 6 місяців «схудли» на 0,5 в.п. — до 2% і 1,8% річних відповідно. Ставку депозитів на 3 місяці зменшено на 0,2 в.п. — до 1,6% річних.

Піреус зменшив ставки всіх своїх доларових депозитів на 0,25 в.п. Тепер на вкладах на 12 місяців у цій валюті вкладники банку можуть заробити 1% річних, на 6 місяців — 0,85% річних, на 3 місяці — 0,75% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.