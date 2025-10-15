Multi від Мінфін
15 жовтня 2025, 14:40

В українських банках зросла реальна дохідність вкладів у гривні

За останні два тижні лише один невеликий банк підвищив ставки на свої депозити в гривні. Проте реальна дохідність вкладів у нацвалюті зросла. Причина — сповільнення інфляції, яка з'їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповідаємо у свіжому огляді «Мінфіну».

З початку місяця Український індекс ставок за депозитами фізосіб у гривні трішки зріс. Станом на 14 жовтня він складає за депозитами:

  • на 3 місяці — 13,27% річних (плюс 0,1 в.п.);
  • на 6 місяців — 13,83% річних (плюс 0,1 в.п.);
  • на 9 місяців — 13,86% річних (плюс 0,3 в.п.);
  • на 12 місяців — 13,68% річних (плюс 0,12 в.п.).

Водночас реальна дохідність депозитів зростає разом із сповільненням інфляції. Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9%, порівнюючи з 13,2% у серпні.

На сьогодні депозит на рік можна розмістити за ставкою 16,9% річних (найвищу дохідність на ринку пропонує Асвіо банк). З огляду на 23% податку на отриманий від вкладу дохід (18% — ПДФО, 5% — військовий збір), «чиста» ставка складе 13,03% річних при інфляції 11,9%.

Традиційно, найпривабливіші ставки пропонують невеликі банки. Наразі найвищу дохідність за вкладами на 12 місяців у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, Український капітал (16,5% річних) та Бізбанк (16,45% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 9 місяців у цієї трійки фінустанов: Асвіо банк (16,85% річних), Кредитвест Банк та Альтбанк (16,5% річних).

Кращі пропозиції за ставками депозитів у гривні на 6 місяців у таких банків: Кредитвест Банк і Альтбанк (17% річних), Кристалбанк (16,9% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 3 місяці пропонують: Кристалбанк та Юнекс банк (17% річних), а також Асвіо банк і Кредитвест Банк (16,75% річних).

Як невелики банки змінили депозитні ставки за останні два тижні

Полтава-Банк збільшив дохідність депозитів у гривні на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 16% річних. Вклади в нацвалюті на 9 місяців тут подорожчали на 0,5 в.п. — до 14,5% річних.

Кристалбанк зрізав дохідність всієї своєї лінійки вкладів у доларі: ставки депозитів на 12 і 6 місяців «схудли» на 0,5 в.п. — до 2% і 1,8% річних відповідно. Ставку депозитів на 3 місяці зменшено на 0,2 в.п. — до 1,6% річних.

Піреус зменшив ставки всіх своїх доларових депозитів на 0,25 в.п. Тепер на вкладах на 12 місяців у цій валюті вкладники банку можуть заробити 1% річних, на 6 місяців — 0,85% річних, на 3 місяці — 0,75% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 17,00% - 6,00% -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 16,30% - 16,30% - 15,35% - 14,75% - 0,25% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Кредитвест Банк 16,25% - 16,5% - 17,00% - 16,75% - - -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% 1,50% 14,50% 0,50% 15,00% - - - 0,01% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% 0,50% - - 1,80% 0,50% 1,60% 0,20% 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,80% - 0,02% -
Піреус 1,00% 0,25% - - 0,85% 0,25% 0,75% 0,25% - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Бізбанк 0,85% - - - 0,75% - 0,65% - - -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний Інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,02% -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.09.2025−13.10.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
56187340
56187340
15 жовтня 2025, 16:59
#
Де виросла? Не бачу .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
