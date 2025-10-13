Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Джоель Мокір, Філіпп Агіон та Пітер Ховітт. Вчені отримали нагороду «за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями».
Названо імена лауреатів Нобелівської премії з економіки
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt «for having explained innovation-driven economic growth» with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7
Особливості Нобелівської премії з економіки
Нобелівська премія з економіки — не зовсім Нобелівська. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. У 1968 році на честь свого 300-річчя центральний банк Швеції Sveriges Riksbank пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію — з економічної науки.
Лауреата економічної премії обирає Шведська академія наук. Вона керується тими самими правилами, що і при нагородженні видатних робіт в інших наукових дисциплінах.
Традиційно лауреатів в економіці називають у Стокгольмі останніми.
Коментарі - 1